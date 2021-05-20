Экономический рост и цифровизация: Нацбанк представил Стратегию до 2025 года

Стратегия будет иметь три стратегические направления развития, которые детализируются в 12 стратегических целях

/ Фото: Wikipedia

Национальный банк, который несколько дней назад подписал меморандум с платежными системами Visa и Mastercard, обнародовал новую Стратегию до 2025 года, которая будет сфокусирована на активизации экономического роста и цифровизации.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что новая Стратегия отвечает на изменения, которые произошли в мире и Украине, и станет дорожной картой, которой НБУ будет руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан.

Читайте также: Ипотека и доступные кредиты: Нацбанк объявил о новой стратегии

Реализация Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития, которые детализируются в 12 стратегических целях:

Реклама

Содействие восстановлению и развитию экономики:

Поддержание макростабильности

Возобновление кредитования экономики

Развитие рынка финансовых услуг

Развитие инфраструктуры рынков капитала

Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики:

Развитие безналичной экономики

Повышение уровня финансовой инклюзии

Развитие инноваций финансового сектора

Киберзащита финансового сектора

Институциональное развитие и операционная совершенство НБУ:

Повышение операционной эффективности

Партнерство и коммуникация со стейкхолдерами НБУ

Цифровая трансформация НБУ

Национальный банк – лучший работодатель.

Напомним, в начале марта-2021 Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк сосредоточится на увеличении инвестиций, положительно влияющих на климат, и разработает ряд документов и инструментов для внедрения современных и передовых подходов к сохранению экологии и окружающей среды.

А в марте-2018 тогдашний глава НБУ Яков Смолий представил стратегия НБУ на два года: снижение инфляции и валютную либерализацию.