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Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня

2 червня, 06:15

Олександра Романюк Олександра Романюк

Пенсіонерам виплатять гроші заднім числом, а найманим працівникам почнуть видавати трудові книжки на руки

У червні можна буде вже стати на чергу за "паспортом вакцинації", поїхати в Європу поїздом, а може навіть, і придбати квартиру під 5% річних. Сайт "Сьогодні" вивчав, яких новацій очікувати українцям на початку літа. Ми зібрали, на наш погляд, найважливіші з них.

Підвищуються пенсії, надбавки виплатять заднім числом

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З 1 червня перерахують пенсії пенсіонерам, що працюють. Раніше такий перерахунок робили з 1 квітня. Але цього року ситуація змінилася.

Згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (ст. 42) перерахунок пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати, мають проводити з 1 квітня, а за основу брати дані за березень. Але з цього року дані про єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізосіб подаються не щомісяця, як раніше, а раз на квартал. Такі зміни були внесені до Податкового кодексу. Тобто щоб отримати дані за березень, органи ПФУ мають дочекатися, поки буде подана інформація за перший квартал. А подавати її організації та підприємства повинні до 10 травня.

Відповідно, органи Пенсійного фонду тепер просто фізично не зможуть проводити перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, раніше, ніж з 1 червня. Тому, якщо не буде інших змін, пенсії пенсіонерам, що працюють, тепер перераховуватимуть з 1 червня і в наступні роки.

Однак вимогу про перерахунок пенсій з 1 квітня ніхто не скасовував. А це означає, що в червні пенсіонери, які працюють і яким зроблено перерахунок, отримають надбавки до пенсій за квітень і травень заднім числом, у червні.

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Кому з пенсіонерів, що працюють, зроблять перерахунок з 1 червня:

- тим, у кого накопичилося 24 місяці страхового стажу після попереднього перерахунку або після призначення пенсії;

- тим, хто пропрацював два календарні роки після попереднього перерахунку або призначення пенсії.

Перерахунок проводиться автоматично, звертатися в органи ПФУ не потрібно. За попередніми даними, перерахунок торкнеться приблизно 700 тисяч людей. А всього в Україні налічується близько 2,6 млн таких пенсіонерів.

Всім ФОПам знову доведеться платити податки

31 травня завершився пільговий період, коли фізичні особи-підприємці I групи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, могли не платити страхові внески ЄСВ у зв'язку з карантинними обмеженнями, введеними в країні.

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Це означає, що з 1 червня такі ФОПи повинні розрахуватися з податковою службою на загальних підставах.

Тимчасовий дозвіл не платити внески для ФОПів I групи діяв з 1 грудня 2020 року по 31 травня включно. Цей період вносили до страхового стажу, і вважалося, що за нього сплачено страхові внески в мінімальному розмірі.

У країни Європи рушать поїзди з України, а до кінця місяця обіцяють "ковідні паспорти"

"Укрзалізниця" планує в червні відновити міжнародні пасажирські перевезення в Австрію і Угорщину. Як говориться в повідомленні на сайті компанії, йдеться про рейс Київ – Відень, який проходитиме через Будапешт. Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 14:07. В Будапешт він прибуде о 8:20 наступного дня, а до Відня – о 11:21. У зворотному напрямку його відправлятимуть о 16:42, а до Києва він прибуватиме о 17:22 наступного дня.

Пасажирів закликають уважно вивчати правила в'їзду для іноземців.

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В Євросоюзі з 15 травня мають діяти "європейські паспорти здоров'я", або "паспорти вакцинації". Вони добровільні, але різні країни можуть запроваджувати інші обмеження на період пандемії.

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В Україні в кінці червня також можуть з'явитися "паспорти вакцинації". Про їх визнання досягнуто згоди з ЄС. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Укрінформ".

Альтернатива кредитам: набуває чинності закон про фінансовий лізинг

Малозрозумілі для українців слова "фінансовий лізинг" можуть виявитися корисними як дрібному і середньому бізнесу, так і фізособам. Лізинг – популярна в інших країнах світу альтернатива кредиту або системі на виплат. У лізинг можна взяти потрібну техніку, машину, квартиру і багато іншого.

Зокрема, в уряді давно говорять про плани запуску програм "Житло в лізинг". Завдяки лізинговим програмам українці зможуть купувати житло фактично без початкового внеску і всього під 5% річних. Передовсім лізингові програми обіцяють відкрити для військових, вчителів, медиків, поліцейських, внутрішньо переміщених осіб і соціально незахищених верств населення.

Набуття чинності закону про фінансовий лізинг означає, що законодавча база для нових форм фінансово-кредитних відносин готова, можна запускати програми.

Трудові книжки стануть електронними

З 10 червня паперові трудові книжки поступово будуть виводити з обігу. З цього дня набуває чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Він передбачає, що облік діяльності працівника провадиться тільки в електронній формі. Дані мають вносити просто в Держреєстр загальнообов'язкового державного соцстрахування.

Роботодавці повинні внести всі дані з паперових трудових книжок у цей реєстр, після чого видати трудову книжку працівникові на руки під розпис. На перенесення даних зі старих трудових книжок відведено п'ять років. А ось у тих, хто влаштовується на роботу після 1 червня 2021 року, трудові книжки можуть вже не вимагати.

Google змусить дивитися рекламу і обмежить розмір сховищ

З 1 червня набувають чинності нові правила користування сервісами YouTube і "Google Фото".

Все відео, розміщені в ютубі, будуть "доповнені" рекламними вставками. Питати згоди власника відео або глядачів не будуть.

У "Google Фото" починають діяти обмеження щодо розміру вільного місця для одного користувача. Для фотографій і відео, завантажених після 1 червня, передбачено тільки 15 Гб безкоштовного вільного простору. Якщо потрібно ще, його можна докупити за окрему плату (100 Гб – 45 грн, є інші пакети).

Місце, яке займають фотографії та ролики, завантажені раніше ніж 1 червня, враховуватися не будуть.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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