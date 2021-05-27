Лізинг квартир під 5% і оновлена іпотека: в Україні набув чинності закон про доступне житло

Держкомпанія "Укрфінжитло" більше не буде реалізувати програму самотужки. Завдяки цьому з'являться нові механізми

В Україні 27 травня набув чинності закон, що дає старт оновленню програми доступної іпотеки під 7% і запуску фінансового лізингу житла під 5% річних. Документ офіційно опублікований напередодні, і в ньому йдеться про те, що закон набуває чинності наступного дня після публікації.

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Відповідно до закону, до компанії "Укрфінжитло", що нині реалізує держпрограму, приєднається Державна іпотечна установа (ДІУ). Після цього з'являться нові фінансово-кредитні механізми, що і допоможе запустити фінансовий лізинг житла.

Пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть не всі. Передовсім програма призначена для таких категорій:

військові;

вчителі;

медики;

поліцейські;

внутрішньо переміщені особи;

соціально незахищені верстви населення.

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Що стосується програми іпотеки, то "Укрфінжитло" фактично виступає посередником між банком і громадянином. Компанія рефінансує банки, що видають іпотечні кредити на визначених державою умовах. Згідно з новим законом, для видачі довгострокових іпотечних кредитів планують випустити державні облігації на 20 млрд грн.

Нагадаємо, у березні українці почали отримувати квартири в кредит під 7%. Детальніше про визначені правила та вартість доступного іпотечного кредитування дізнавайтеся з відеосюжету: