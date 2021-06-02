Двойные надбавки к пенсиям, электронные трудовые книжки и возвращение налогов для ФОП – что изменилось с 1 июня

В июне можно будет уже стать на очередь за "паспортом вакцинации", поехать в Европу поездом, а может быть, и приобрести квартиру под 5% годовых. Сайт "Сегодня" изучал, какие новшества ожидают украинцев в начале лета. Мы собрали, на наш взгляд, самые важные из них.

Повышаются пенсии, надбавки выплатят задним числом

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С 1 июня пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Раньше такой перерасчет делали с 1 апреля. Но в этом году ситуация изменилась.

По закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (ст. 42) перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать, должен проводиться с 1 апреля, а за основу должны браться данные за март. Но с этого года данные о едином социальном взносе и налоге на доходы физлиц подаются не ежемесячно, как раньше, а раз в квартал. Такие изменения были внесены в Налоговый кодекс. То есть чтобы получить данные за март, органы ПФУ должны дождаться, пока будет подана информация за первый квартал. А подавать ее организации и предприятия должны до 10 мая.

Соответственно, органы Пенсионного фонда теперь просто физически не смогут проводить перерасчет пенсий для работающих пенсионеров раньше, чем с 1 июня. Поэтому, если не будет других изменений, пенсии работающим пенсионерам теперь будут пересчитывать с 1 июня и в последующие годы.

При этом требование о перерасчете пенсий с 1 апреля никто не отменял. А это значит, что в июне работающие пенсионеры, которым сделан перерасчет, получат прибавки к пенсиям за апрель и май задним числом, в июне.

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Кому из работающих пенсионеров сделают перерасчет с 1 июня:

- тем, у кого накопилось 24 месяца страхового стажа после предыдущего перерасчета или после назначения пенсии;

- тем, кто проработал два календарных года после предыдущего перерасчета или назначения пенсии.

Перерасчет проводится автоматически, обращаться в органы ПФУ не нужно. По предварительным данным, перерасчет коснется примерно 700 тысяч человек. А всего в Украине насчитывается около 2,6 млн работающих пенсионеров.

Всем ФОПам опять придется платить налоги

31 мая закончился льготный период, когда физические лица-предприниматели I группы (ФЛП, укр. – ФОП), которые находятся на упрощенной системе налогообложения, могли не платить страховые взносы ЕСВ в связи с карантинными ограничениями, введенными в стране.

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Это значит, что с 1 июня такие ФОПы должны рассчитаться с налоговой службой на общих основаниях.

Временное разрешение не платить взносы для ФОПов I группы действовало с 1 декабря 2020 года по 31 мая включительно. При этом данный период включался в страховой стаж, и считалось, что за него уплачены страховые взносы в минимальном размере.

В страны Европы пойдут поезда из Украины, а к концу месяца обещают "ковидные паспорта"

"Укрзализныця" планирует в июне возобновить международные пассажирские перевозки в Австрию и Венгрию. Как говорится в сообщении на сайте компании, речь идет о рейсе Киев – Вена, который будет проходить через Будапешт. Поезд будет отправляться из Киева каждый день в 14:07. В Будапешт он прибудет в 8:20 следующего дня, а в Вену – в 11:21. В обратном направлении он будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Пассажиров призывают внимательно изучать правила въезда для иностранцев.

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В Евросоюзе с 15 мая должны действовать "европейские паспорта здоровья", или "паспорта вакцинации". Они добровольны, но разные страны могут устанавливать другие ограничения на период пандемии.

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В Украине в конце июня также могут появиться "паспорта вакцинации". Об их признании достигнуто соглашение с ЕС. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

Альтернатива кредитам: вступает в силу закон о финансовом лизинге

Малопонятные для украинцев слова "финансовый лизинг" могут оказаться полезными как мелкому и среднему бизнесу, так и физлицам. Лизинг – популярная в других странах мира альтернатива кредиту или рассрочке. В лизинг можно взять необходимую технику, машину, квартиру и многое другое.

В частности, в правительстве давно говорят о планах запуска программ "Жилье в лизинг". Благодаря лизинговым программам украинцы смогут покупать жилье фактически без начального взноса и всего под 5% годовых. В первую очередь лизинговые программы обещают открыть для военных, учителей, медиков, полицейских, внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных слоев населения.

Вступление в силу закона о финансовом лизинге означает, что законодательная база для новых форм финансово-кредитных отношений готова, можно запускать программы.

Трудовые книжки станут электронными

С 10 июня бумажные трудовые книжки постепенно будут выводиться из обращения. С этого дня вступает в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Он предполагает, что учет деятельности работника проводится исключительно в электронной форме. Данные должны вносить прямо в Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования.

Работодатели должны внести все данные из бумажных трудовых книжек в этот реестр, после чего выдать трудовую книжку работнику на руки под роспись. На перенос данных из старых трудовых книжек отводится пять лет. А вот у тех, кто устраивается на работу после 1 июня 2021 года, трудовые книжки могут уже не требовать.

Google заставит смотреть рекламу и ограничит размер хранилищ

С 1 июня вступают в силу новые правила пользования сервисами YouTube и "Google Фото".

Все видео, размещенные в ютубе, будут "дополнены" рекламными вставками. Спрашивать согласия владельца видео или зрителей при этом не будут.

В "Google Фото" начинают действовать ограничения по размеру свободного места для одного пользователя. Для фотографий и видео, загруженных после 1 июня, предусмотрено только 15 Гб бесплатного свободного пространства. Если нужно еще, его можно докупить за отдельную плату (100 Гб – 45 грн, есть другие пакеты).

Место, которое занимают фотографии и ролики, загруженные раньше 1 июня, учитываться не будут.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа