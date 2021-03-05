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"Довели економіку": Гетманцев висловився про недоотримання грошей з алкоголю

5 березня, 23:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Від алкоголю Україна недоотримує близько 10 мільярдів гривень в бюджеті

Україна недоотримує від алкоголю близько 10 мільярдів гривень.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат від партії "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Алкоголь – це тільки один приклад, до чого довели економіку країни за 30 років. Ми від алкоголю недоотримуємо близько 10 мільярдів гривень в бюджеті", – сказав він.

За його словами, повинен бути жорсткий державний контроль, який влада вимагає від правоохоронних органів.

"Порядок – це коли нам не соромно за зарплату в 9000 гривень, середню зарплату в галузі медиків, або 4500 гривень для медсестри. Або навіть для лікаря, який отримує 6500 гривень. Це все ті гроші, які повинні отримати пенсіонери, вчителі, медики, військовослужбовці, поліцейські. З одного боку ми з вами говоримо про необхідність збільшення соціалки, а з іншого боку не помічаємо того, що у нас насправді під носом. Тому система впирається", – додав Гетманцев.

Раніше ми писали, що дефіцит державного бюджету України за підсумками 2020 року став найбільшим за останні 10 років, незважаючи на те, що виявився на 30% менший, ніж запланований. У порівнянні з 2019 роком дефіцит зріс в 2,7 рази, до 217 млрд гривень.

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економіка алкоголь Данило Гетманцев
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