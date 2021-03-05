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"Довели экономику": Гетманцев высказался о недополучении денег с алкоголя

5 марта, 23:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украина недополучает от алкоголя около 10 миллиардов гривен.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат от партии "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Алкоголь – это только один пример, до чего довели экономику страны за 30 лет. Мы от алкоголя недополучаем около 10 миллиардов гривен в бюджете", – сказал он.

По его словам, должен быть жесткий государственный контроль, который власть требует от правоохранительных органов.

"Порядок – это когда нам не стыдно за зарплату в 9000 гривен, среднюю зарплату в отрасли медиков, или 4500 гривен для медсестры. Или даже для врача, который получает 6500 гривен. Это все те деньги, которые должны получить пенсионеры, учителя, медики, военнослужащие, полицейские. С одной стороны мы с вами говорим о необходимости увеличения социалки, а с другой стороны не замечаем того, что у нас на самом деле под носом. Поэтому система упирается", – добавил Гетманцев.

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