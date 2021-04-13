Рада з тріском провалила мораторій на велику приватизацію

Верховна Рада провалила голосування за постанову, яка забороняла проводити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації. Мораторій діяв з 25 вересня 2020 року і спочатку вводився до закінчення карантину. Але 30 березня парламент вирішив його зняти. Рада намагалася скасувати це рішення і повернути заборону, але за проголосували лише 49 депутатів.
13 нардепів голосували проти, 191 – утримався, ще 53 – не голосували.
Як говориться в пояснювальній записці до нової постанови 4543-П, скасування мораторію на велику приватизацію "суперечить економічним інтересам українського народу і створює умови для неефективної реалізації підприємств державної власності".
Йдеться про те, що через коронакризу фінансові можливості інвесторів зменшилися. А тому бізнес не в змозі вкладати багато грошей у купівлю держвласності. Державі ж, своєю чергою, невигідно проводити приватизацію за низькими цінами.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада повернула список держпідприємств, які не підлягають продажу. Минулий перелік припинив діяти ще 2019 року. Цей документ поки що прийняли в першому читанні, список ще будуть доповнювати.
2021 року доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд гривень.
А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже пояснював, що в умовах карантину некоректно казати про велику приватизацію, тому що держава не вторгує від неї багато коштів:
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