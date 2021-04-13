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Рада з тріском провалила мораторій на велику приватизацію

13 квітня, 19:30

Ксенія Капустинська , Ігор Тимофєєв

Верховна Рада не стала скасовувати власне рішення – продавати великі об'єкти держвласності будуть навіть у карантин

Верховна Рада провалила голосування за постанову, яка забороняла проводити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації. Мораторій діяв з 25 вересня 2020 року і спочатку вводився до закінчення карантину. Але 30 березня парламент вирішив його зняти. Рада намагалася скасувати це рішення і повернути заборону, але за проголосували лише 49 депутатів.

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13 нардепів голосували проти, 191 – утримався, ще 53 – не голосували.

Як говориться в пояснювальній записці до нової постанови 4543-П, скасування мораторію на велику приватизацію "суперечить економічним інтересам українського народу і створює умови для неефективної реалізації підприємств державної власності".

Йдеться про те, що через коронакризу фінансові можливості інвесторів зменшилися. А тому бізнес не в змозі вкладати багато грошей у купівлю держвласності. Державі ж, своєю чергою, невигідно проводити приватизацію за низькими цінами.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада повернула список держпідприємств, які не підлягають продажу. Минулий перелік припинив діяти ще 2019 року. Цей документ поки що прийняли в першому читанні, список ще будуть доповнювати.

2021 року доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд гривень.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже пояснював, що в умовах карантину некоректно казати про велику приватизацію, тому що держава не вторгує від неї багато коштів:

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

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приватизація Верховна Рада мораторій держмайно аукціони продаж землі

Джерело: Сьогодні

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