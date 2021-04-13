Рада с треском провалила мораторий на большую приватизацию

Верховная Рада не стала отменять собственное решение – продавать крупные объекты госсобственности будут даже во время карантина

Верховная Рада провалила голосование за законопроект 4543 который запрещал проводить аукционы по продаже объектов большой приватизации. Мораторий действовал с 25 сентября 2020 года и изначально вводился до окончания карантина. Но 30 марта парламент решил его снять. Рада пыталась отменить это решение и вернуть запрет, но за проголосовали только 49 депутатов.

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13 нардепов голосовали против, 191 – воздержался, еще 53 – не голосовали.

Как говорится в пояснительной записке к новому постановлению, отмена моратория на большую приватизацию "противоречит экономическим интересам украинского народа, и создает условия для неэффективной реализации предприятий государственной собственности".

Речь идет о том, что из-за коронакризиса финансовые возможности инвесторов уменьшились. А потому бизнес не в состоянии вкладывать много денег в покупку госсобственности. Государству же, в свою очередь, невыгодно проводить приватизацию по низким ценам.

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Напомним, ранее Верховная Рада вернула список госпредприятий, не подлежащих продаже. Прошлый перечень прекратил действовать еще в 2019 году. Этот документ пока что приняли в первом чтении, список еще будут дополнять.

В 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд гривен.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже объяснял, что в условиях карантина некорректно говорить о большой приватизации, потому что государство не выручит от нее много средств:

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