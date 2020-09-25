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В Украине остановилась большая приватизация

25 сентября, 12:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Объекты малой приватизации продолжат выставлять на аукционы

С сегодняшнего дня, 25 сентября, в Украине запрещено проводить аукционы по продаже объектов большой приватизации. Ограничение установлено на время карантина, который продлен до ноября. Объектов малой приватизации ограничения не касаются.

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Изменения предусмотрены законом № 853-IX. В документе указано, что он вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе, а обнародован он был 24 сентября.

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Закон также предусматривает парламентский контроль над приватизацией государственного имущества. Его будет осуществлять профильный комитет Верховной Рады.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, что в условиях карантина некорректно говорить о большой приватизации, потому что государство не выручит от нее много средств.

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Ранее от приватизации в 2020 году планировали привлечь в государственный бюджет 12 млрд гривен. В целом в Украине насчитывается всего 3 644 госпредприятия, а также 1,2 млн объектов государственного имущества.

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приватизация карантин закон Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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