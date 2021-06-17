Справа ПриватБанку. Суд дозволив заочний арешт ще одного підозрюваного

Суд дав згоду на заочний арешт Бичихіной. Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд дозволив заочний арешт підозрюваної у справі ПриватБанку, однієї з керівниць банку Олени Бичихіної.

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Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Це рішення суду дозволить звернутися до Інтерполу для оголошення підозрюваної в розшук.

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Нагадаємо, в лютому 2021 року Генпрокуратура оголосила трьом колишнім керівникам ПриватБанку про підозру у зловживанні службовим становищем і розтраті чужого майна.

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Йдеться про першого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета та Олену Бичихіну, яка працювала в департаменті фінансового менеджменту ПриватБанку, а також була заступником голови правління пов'язаної з "Приватом" страхової компанії "Інгосстрах".

Нагадаємо, суд дозволив заочний арешт ексглави ПриватБанку Дубілета.