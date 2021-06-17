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Справа ПриватБанку. Суд дозволив заочний арешт ще одного підозрюваного

17 червня 2021 18:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вищий антикорупційний суд дозволив заочно затримати екскерівницю ПриватБанку

Суд дав згоду на заочний арешт Бичихіной. Колаж "Сьогодні"

Суд дав згоду на заочний арешт Бичихіной. Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд дозволив заочний арешт підозрюваної у справі ПриватБанку, однієї з керівниць банку Олени Бичихіної.

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Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Це рішення суду дозволить звернутися до Інтерполу для оголошення підозрюваної в розшук.

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Нагадаємо, в лютому 2021 року Генпрокуратура оголосила трьом колишнім керівникам ПриватБанку про підозру у зловживанні службовим становищем і розтраті чужого майна.

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Йдеться про першого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета та Олену Бичихіну, яка працювала в департаменті фінансового менеджменту ПриватБанку, а також була заступником голови правління пов'язаної з "Приватом" страхової компанії "Інгосстрах".

Нагадаємо, суд дозволив заочний арешт ексглави ПриватБанку Дубілета.

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