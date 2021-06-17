Українська
$ 27,03
32,77
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Дело ПриватБанка. Суд разрешил заочный арест еще одного подозреваемого

17 июня 2021 18:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Высший антикоррупционный суд разрешил заочно задержать экс-руководительницу ПриватБанка

Суд дал согласие на заочный арест Бычихиной. Коллаж "Сегодня"

Суд дал согласие на заочный арест Бычихиной. Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд разрешил заочный арест подозреваемой по делу ПриватБанка, одной из руководительниц банка Елены Бычихиной.

Реклама

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Это решение суда позволит обратиться в Интерпол для объявления подозреваемой в розыск.

Читайте также: Суд подтвердил законность национализации ПриватБанка

Напомним, в феврале 2021 года Генпрокуратура объявила трем бывшим руководителям ПриватБанка о подозрении в злоупотреблении служебным положением и растрате чужого имущества.

Не пропусти!
Украина – Северная Македония: видео голов и обзор второго матча Шевченко на Евро-2020
Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией
Реклама

Речь идет о первом зампреде правления ПриватБанка Владимире Яценко, председателе правления ПриватБанка Александре Дубилете и Елене Бычихиной, которая работала в департаменте финансового менеджмента ПриватБанка, а также была зампредом правления связанной с "Приватом" страховой компании "Ингосстрах".

Напомним, суд разрешил заочный арест экс-главы ПриватБанка Дубилета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит Пенсфонд
Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит ПенсфондЭкономика
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплаты
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплатыЭкономика
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариков
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариковЭкономика
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделю
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколько
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколькоЭкономика
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячам
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячамЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять