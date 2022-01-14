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Дані під загрозою? Чи можна з "Дії" вкрасти персональну інформацію

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 січня, 12:10
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У Мінцифри пояснили принцип роботи "Дії" та рівень безпеки програми
Чи можуть шахраї отримати доступ до ваших даних
Чи можуть шахраї отримати доступ до ваших даних / Фото: Колаж: Сьогодні

Після масштабної хакерської атаки на сайти міністерств та онлайн портал "Дія" досі не вдалося відновити роботу всіх ресурсів. Проте найбільше українців хвилює – чи стався витік даних із програми "Дія".

Про це детально розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

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Фахівці стверджують, що ніякого витоку даних не сталося і більшість сайтів вже відновлено.

На даний момент портал "Дія" вимкнено, це необхідно для того, щоб локалізувати проблему не допустити її розповсюдження на інші ресурси.

Чи можуть через "Дію" вкрасти ваші дані?

У Мінцифри пояснюють, що "Дія" – це не база зберігання даних українців. Додаток лише відображає ті дані, які зберігаються у реєстрах.

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"Мобільний додаток "Дія" працює у штатному режимі. "Дія" – безпечний продукт, який не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів", – йдеться у повідомленні.

Розробники продукту підкреслюють, що всю інформацію про ваш обліковий запис додаток зберігає локально – у пам'яті смартфона.

Жодні дані, ні номери карток, ні дані документів, ні інформація – не зберігаються на сервері і не збираються в одну базу даних.

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Вся ця інформація знаходиться в різних реєстрах, звідки відображається у вашому телефоні. Тому для отримання персональних даних українців – зламувати "Дію" марно.

Що сталося?

Хакерські атаки на сайти українських установ сталися в ніч із 13 на 14 січня. Від рук зломщиків постраждали такі ресурси:

  • сайт Кабміну,
  • МЗС України,
  • ДСНС України,
  • Міносвіти України,
  • Мінспорту,
  • Міненерго,
  • Мінагрополітики
  • Дія

Під час атаки хакери залишили своєрідну загрозу всім українцям. На сайтах на деякий час з'явилося повідомлення про те, що всі дані українців потрапили до мережі, а всі дані з комп'ютерів знищаться і їх буде неможливо відновити.

"Сьогодні" також писали, як додаток "Дія" буде боротися із кредитними шахраями і яку ще послугу запускає програма.

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