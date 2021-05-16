Кабмін почав контроль цін на паливо. Чому виник дефіцит бензину?

Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

У п'ятницю, 14 травня, Кабмін вирішив зупинити зростання цін на паливо і на період карантину обмежив торговельну надбавку на бензин і дизель. Подібне рішення Кабміну обурило великі АЗС і викликало паніку в українців.

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"Сегодня" розповідає, що сталося і чим тепер заправити автомобіль.

Що трапилося?

Кабмін ввів граничні відпускні ціни на дизпаливо і бензин основних марок – на період карантину. Так, ціна бензину марки А-95 не повинна бути в роздріб вище 30 грн/л.

"Тему регулювання цін ми обговорювали з міністром Ігорем Петрашко ще до травневих. Але тоді нам вдалося довести, що це не дуже гарна ідея і ми уклали неформальну угоду: великі АЗС не піднімають протягом квітня ціни на бензин і дизель вище 30 грн за літр, а влада – бореться з нелегалами", – розповів LIGA.net топ-менеджер однієї з великих АЗС.

Але угода довго не протрималася, великі АЗС з 1 травня вирішили більше не утримувати ціни через низькі результати боротьби влади з тіньовим ринком.

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"Опитування регіональних трейдерів, дані митниці та виміри громадських організацій показують, що все як працювало, так і працює", – зазначив Куюн в статті для видання "Лівий берег".

У свою чергу Кабмін 11 травня опублікував постанову №450, якою зобов'язав АЗС за 20 днів до підвищення цін попереджати Держспоживслужбу.

Пізніше уряд, за пропозицією міністра економіки Ігоря Петрашко обмежив надбавку на бензин і дизель на АЗС на період карантину.

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"Петрашко в цій історії прийняв лише формальну участь. Головний ініціатор цього рішення – Офіс президента. Петрашко – лише виконавець", – розповів топ-менеджер мережі АЗС з Нафтогазовій асоціації.

Таким чином Кабмін, вперше в історії контролює ціни на паливо.

На думку глави комітету Верховної Ради з фінансів, податків та митної політики Данила Гетманцева, ця ініціатива "дозволить запобігти необгрунтованому зростанню цін на паливо в роздрібних мережах".

Бензин пропав?

Виробники палива самі намагаються зараз сформувати таку картину. Але бензин є на більшості АЗС.

У той же час, лише з 1 по 14 травня один літр бензину і дизеля подорожчав в середньому до 28,2-29,2 грн за літр. Це в межах суми, про яку великі АЗС домовилися з урядом, але такий цінник був далеко не у всіх.

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Наприклад, преміум-мережі WOG, OKKO, Shell поставили цінник вище 30 грн за літр.

"Прогнозні імпортні поставки в травні можуть скласти близько 120 тис.т, а загальний баланс ринку – понад 170 тис.т, чого достатньо для задоволення попиту. В квітні чітко проглядався прогнозний дефіцит в травні. Крім випадання з ринку 35 тис. т обсягів "Роснефти", на 20-23 тис. т планували скоротити поставки білоруські виробники і російський "Лукойл". Сьогодні ситуація змінилася докорінно, і загроза дефіциту позаду" , – пояснив "Сегодня" Артем Куюн.

Яких марок бензину немає?

Найзаплутаніша ситуація з бензином як раз таки марки А-95. Справа в тому, що спектр бензинів А-95 дуже широкий.

Оскільки часто якість саме цієї марки палива покращують різними присадками. І додають до назви різні красиві слова – "нано", "євро", "плюс", "євро плюс" і т.д. Але оскільки всі ці варіанти залишаються бензином А-95, то і на них поширюються обмеження, як на А-95 "класик".

Тому деякі види "поліпшеного" бензину на деяких заправках зникли. Їх стало невигідно продавати.

Коли ситуація стабілізується?

Ситуація цілком стабільна. Заправитися можна на будь-якій АЗС. Але питання з відсутністю "поліпшених" видів бензину звичайно непогано було б вирішити. Для цього Кабмін повинен або по-новому трактувати свої граничні ціни, або скасувати постанову.

"Поки неясно, коли ціни впадуть. Підстави є, але котирування імпортного газу дуже високі, тому ще тиждень без змін", – розповів "Сегодня" Артем Куюн.

У той же час, багато власників автомобілів вже щосили обурюються. Адже, за фактом, їм нічим заправити свої авто.

Як відреагували на ринку?

Рішення Кабміну вже розкритикували в групі А-95 і Міністерстві енергетики, Нафтовий асоціації України та інших профільних структурах.

"Ручне регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками, і створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктами для споживачів і зупинку роботи прозорих автозаправних станцій", – йдеться в заяві Європейської бізнес-асоціації ..

Крім того, в цьому році бюджет може недоотримати до 22 млрд грн.

Раніше ми повідомляли, що роздрібні мережі АЗС з 7 по 11 травня підняли ціни на бензини і ДП в межах 10-50 коп./л, і вартість палива не тільки повернулася на рівень початку квітня, але і перевищила його на 10-15 копійок. Експерти заявили, це пов'язано і з глобальним подорожчанням нафти, і з внутрішніми особливостями українського ринку.