"Чистий кайф": українцям дозволили відкривати банківські рахунки через "Дію"

Як розповів перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Вискуб, через мобільний додаток "Дія" це можна зробити за 90 секунд

Тепер банківські рахунки буде відкривати простіше. Колаж: "Сьогодні"

В Україні з 23 серпня е-паспорта на законодавчому рівні стали повним аналогом паперового і пластикового. Тепер українці можуть вирішувати будь-які питання з цифровими паспортами в кілька кліків на телефоні за допомогою електронного сервісу "Дія".

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Про переваги цифрового паспорта "Сьогодні" розповів перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Вискуб.

За його словами, єдине обмеження застосування цифрового паспорта стосуватиметься тільки застосування е-паспорта всередині країни.

Вискуб закликав українців спробувати скористатися якийсь онлайн-послугою, наприклад, відкриттям банківського рахунку за допомогою цифрового паспорта.

"Вся процедура по відкриттю банківського рахунку – це чистий кайф. Замість тисячі слів я б рекомендував спробувати таку процедуру", – сказав він, зазначивши, що через мобільний додаток "Дія" це можна зробити протягом 90 секунд.

Українці масово переходять на е-паспорта

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За даними Мінціфри, на сьогоднішній день близько 6 млн українців вже успішно користуються цифровими паспортами в "Дія", а через рік міністерство сподівається довести цей показник до 15 мільйонів громадян. Також збільшується список державних і бізнес-структур, які вже підключені до взаємодії.

Зараз на порталі можна отримати онлайн майже 70 державних послуг, а в оновленому мобільному додатку – доступ до 11 своїм цифровим документам і 12 послуг.

Як отримати ID-карту в центрі "Паспортний сервіс":

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

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Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.