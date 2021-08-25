"Чистый кайф": украинцам разрешили открывать банковские счета через "Дію"

Как рассказал первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб, через мобильное приложение "Дія" это можно сделать за 90 секунд

Теперь банковские счета будет открывать проще. Коллаж: "Сегодня"

В Украине с 23 августа е-паспорта на законодательном уровне стали полным аналогом бумажного и пластикового. Теперь украинцы могут решать любые вопросы с цифровыми паспортами в несколько кликов на телефоне с помощью электронного сервиса "Дія".

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О преимуществах цифрового паспорта "Сегодня" рассказал первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

По его словам, единственное ограничение применения цифрового паспорта будет касаться только применения е-паспорта внутри страны.

Выскуб призвал украинцев попробовать воспользоваться какой-то онлайн-услугой, например, открытием банковского счета с помощью цифрового паспорта.

"Вся процедура по открытию банковского счета – это чистый кайф. Вместо тысячи слов я бы рекомендовал попробовать такую процедуру", – сказал он, отметив, что через мобильное приложение "Дія" это можно сделать в течение 90 секунд.

Украинцы массово переходят на е-паспорта

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По данным Минцифры, на сегодняшний день около 6 млн украинцев уже успешно пользуются цифровыми паспортами в "Дія", а через год министерство надеется довести данный показатель до 15 миллионов граждан. Также увеличивается список государственных и бизнес-структур, которые уже подключены к взаимодействию.

Сейчас на портале можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении – доступ к 11 своим цифровым документам и 12 услугам.

Как получить ID-карту в центре "Паспортный сервис":

Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.

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Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.