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"Чистый кайф": украинцам разрешили открывать банковские счета через "Дію"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги Александр Кульбачный Александр Кульбачный Редактор раздела Деньги
25 августа, 11:40
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Как рассказал первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб, через мобильное приложение "Дія" это можно сделать за 90 секунд
Теперь банковские счета будет открывать проще. Коллаж: "Сегодня"
Теперь банковские счета будет открывать проще. Коллаж: "Сегодня"

В Украине с 23 августа е-паспорта на законодательном уровне стали полным аналогом бумажного и пластикового. Теперь украинцы могут решать любые вопросы с цифровыми паспортами в несколько кликов на телефоне с помощью электронного сервиса "Дія".

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О преимуществах цифрового паспорта "Сегодня" рассказал первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

По его словам, единственное ограничение применения цифрового паспорта будет касаться только применения е-паспорта внутри страны.

Выскуб призвал украинцев попробовать воспользоваться какой-то онлайн-услугой, например, открытием банковского счета с помощью цифрового паспорта.

"Вся процедура по открытию банковского счета – это чистый кайф. Вместо тысячи слов я бы рекомендовал попробовать такую процедуру", – сказал он, отметив, что через мобильное приложение "Дія" это можно сделать в течение 90 секунд.

Украинцы массово переходят на е-паспорта

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По данным Минцифры, на сегодняшний день около 6 млн украинцев уже успешно пользуются цифровыми паспортами в "Дія", а через год министерство надеется довести данный показатель до 15 миллионов граждан. Также увеличивается список государственных и бизнес-структур, которые уже подключены к взаимодействию.

Сейчас на портале можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении – доступ к 11 своим цифровым документам и 12 услугам.

Как получить ID-карту в центре "Паспортный сервис":

Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.

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Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

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