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Цифровий паспорт в "Дії": як отримати ID-карту – інструкція

9 серпня 2021 12:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Для отримання цифрового паспорта необхідно звернутися в ЦНАП, підрозділ Державної міграційної служби або в центр "Паспортний сервіс"

Процес отримання ID-паспорта недовгий. Колаж: Сьогодні "

Процес отримання ID-паспорта недовгий. Колаж: Сьогодні "

Вже з 24 серпня в Україні будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія". Незважаючи на те, що паспорт-книжечку в додаток "Дія" додати не можна, його можна замінити на сучасну ID-карту.

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Як говориться в ролику "Дія. Влоги", процес отримання ID-картки не складний.

Як отримати ID-карту в центрі "Паспортний сервіс"

  • візьміть документ, який може підтверджувати вашу особистість: закордонний паспорт, водійське посвідчення, атестат, диплом про вищу освіту, свідоцтво про шлюб, особову картку працівника (на вибір);
  • заповніть заяву і передайте його адміністратору;
  • після перевірки документів і отримання відповідного номерки підійдіть до віконця.

Після того, як співробітник паспортного сервісу перенесла всі паспортні дані, а ви їх перевірили, необхідно сформувати заяву.

Далі необхідно:

  • сфотографуватися;
  • дати відбитки вказівних пальців;
  • перевірити і підписати заяву.
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Цей процес займає всього 5-7 хвилин.

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Цифровий паспорт в "Дії": як отримати ID-карту – інструкція
Процес отримання ID-паспорта недовгий. Колаж: Сьогодні "

Далі вам видають документи, які знадобляться для отримання ID-карти. Отримуєте ID за 20 або 10 робочих днів у разі термінового оформлення.

Перехід України в режим paperless

З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:

  • будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія";
  • цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;
  • у кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта з системи "Дія".

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.

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