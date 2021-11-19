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Ціни на зерно в Україні знову зросли: скільки коштує тонна пшениці

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
19 листопада, 14:54
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Більшість зернових та олійних культур знову зросла в ціні, Україна продовжує нарощувати експорт зерна
В Україні дорожчає зерно
В Україні дорожчає зерно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у п'ятницю, 19 листопада, ціни на більшість основних зернових та олійних культур виросли. Ніяк не змінилася лише вартість ріпаку.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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19 листопада подорожчали такі культури:

  • Кукурудза – 7185 грн за тонну;
  • Пшениця, 2 клас – 8738 грн за тонну;
  • Пшениця, 3 клас – 8698 грн за тонну;
  • Ячмінь – 7165 грн за тонну;
  • Соняшник – 18726 грн за тонну.

Україна продовжує нарощувати експорт зерна

У 2021/2022 маркетинговому році Україна має намір експортувати на зовнішні ринки понад 60 млн тонн зерна. Як вважають в Мінекономіки, ще 10 років тому питання пропускної спроможності українських морпортів викликало жваві дискусії.

"За останні п'ять років їх потужність збільшилася з 49,3 млн тонн у 2016 році до 81,5 млн тонн у 2021-му році", – сказав заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

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Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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