Ціни на зерно в Україні знову зросли: скільки коштує тонна пшениці

Більшість зернових та олійних культур знову зросла в ціні, Україна продовжує нарощувати експорт зерна

В Україні дорожчає зерно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у п'ятницю, 19 листопада, ціни на більшість основних зернових та олійних культур виросли. Ніяк не змінилася лише вартість ріпаку.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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19 листопада подорожчали такі культури:

Кукурудза – 7185 грн за тонну;

Пшениця, 2 клас – 8738 грн за тонну;

Пшениця, 3 клас – 8698 грн за тонну;

Ячмінь – 7165 грн за тонну;

Соняшник – 18726 грн за тонну.

Україна продовжує нарощувати експорт зерна

У 2021/2022 маркетинговому році Україна має намір експортувати на зовнішні ринки понад 60 млн тонн зерна. Як вважають в Мінекономіки, ще 10 років тому питання пропускної спроможності українських морпортів викликало жваві дискусії.

"За останні п'ять років їх потужність збільшилася з 49,3 млн тонн у 2016 році до 81,5 млн тонн у 2021-му році", – сказав заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

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Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.