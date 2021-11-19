Цены на зерно в Украине снова выросли: сколько стоит тонна пшеницы

Большинство зерновых и масличных культур снова выросли в цене, Украина продолжает наращивать экспорт зерна

В Украине дорожает зерно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в пятницу, 19 ноября, цены на большинство основных зерновых и масличных культур выросли. Никак не изменилась только стоимость рапса.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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19 ноября подорожали такие культуры:

Кукуруза – 7185 грн за тонну;

Пшеница, 2 класс – 8738 грн за тонну;

Пшеница, 3 класс – 8698 грн за тонну;

Ячмень – 7165 грн за тонну;

Подсолнечник – 18 726 грн за тонну.

Украина продолжает наращивать экспорт зерна

В 2021/2022 маркетинговом году Украина намерена экспортировать на внешние рынки более 60 млн тонн зерна. Как считают в Минэкономики, еще 10 лет назад вопрос пропускной способности украинских морпортов вызвал оживленные дискуссии.

"За последние пять лет их мощность увеличилась с 49,3 млн тонн в 2016 году до 81,5 млн тонн в 2021-м году", – сказал заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.