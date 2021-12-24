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Понад 100 тисяч за опалення: дитячий садок скаржиться на величезні платіжки за газ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
24 грудня, 17:21
В закладинки
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Приватний дитячий садок отримав платіжку за газ на понад 127 тисяч гривень
Дитячий садочок шокували ціни на опалення
Дитячий садочок шокували ціни на опалення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Київський приватний дитячий садочок "ЩастяKids" скаржиться на високі тарифи на газ. Він отримав квитанцію за опалення в листопада у розмірі більше 127 тисяч гривень.

Про це повідомила засновниця закладу Леся Миськів у Facebook.

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Заклад не отримав газ за зниженими цінами, оскільки не є бюджетною установою.

За словами Лесі Миськів, аналогічний період минулого року їх обійшовся в понад 29 тисяч гривень. Сума за опалення цього року зросла на 98 тисяч гривень.

Засновниця закладу скаржиться на державу, яка не підтримує приватний освітній сектор. А вони, між іншим, забезпечують місця в дошкільних закладах освіти, адже в бюджетних установах часто величезні черги.

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"Ми – приватний освітній сектор – не отримуємо ніякої, зовсім ніякої підтримки, преференцій чи дотацій. Ми на рівні з заводами платимо податки, оренду і комуналку", – написала Леся Миськів.

Засновниця дитячого садочку закликала владу звернути увагу на тарифи, які отримав заклад, оскільки, як заявила Леся Миськів, "ЩастяKids" не може працювати в таких умовах.

Подорожчає і вода

З 1 січня в Україні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть до 30,38 грн за 1 кубометр. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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Для 45 водоканалів країни, що здійснюють водопостачання та водовідведення, тарифи скоригували. Встановлення НКРЕКП нових тарифів зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), що складе загалом 30,38 грн за 1 кубометр, з них:

  • централізоване водопостачання – 16,164 грн/кубометр з ПДВ (було 13,344 грн за кубометр);
  • централізоване водовідведення – 14,22 грн/ кубометр з ПДВ (було 12,036 грн за кубометр).

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні зміняться також тарифи на доставку газу – більшості українських сімей доведеться більше платити за доставку блакитного палива. Нові тарифи для облгазів уже підготувала Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг.

Раніше ми також писали про нову реформу ЖКГ та що зміниться для українців.

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