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Будемо платити більше! В Україні зростуть тарифи на воду

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
23 грудня, 16:25
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З 1 січня наступного року за воду українцям прийдеться платити більше
Тарифи на воду для українців піднімуть
Тарифи на воду для українців піднімуть / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 січня в Україні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть до 30,38 грн за 1 кубометр.

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

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Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Для 45 водоканалів країни, що здійснюють водопостачання та водовідведення, тарифи скоригували.

Встановлення НКРЕКП нових тарифів зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), що складе в цілому 30,38 грн за 1 кубометр, з них:

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  • централізоване водопостачання — 16,164 грн/кубометр з ПДВ (було 13,344 грн за кубометр);
  • централізоване водовідведення — 14,22 грн/ кубометр з ПДВ (було 12,036 грн за кубометр).

Чому тарифи зростуть?

Комісія переглянула тарифи через ряд причин:

  • збільшення витрат на електроенергію;
  • збільшення витрат на теплоенергію;
  • збільшення витрат на природний газ, які забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем;
  • збільшення витрат на податки і збори у зв’язку з підписанням Президентом 20.12.2021 Закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Які тарифи прогнозують на 2022 рік?

У Міненерго прогнозують подорожчання комуналки – тарифи можуть зрости на 6%. Оскільки ціни на опалення та газ взаємопов'язані, а вартість газу на світовому ринку б'є рекорди.

Водночас експерти з консенсус-прогнозу вважають, що тарифи на опалення у 2022 році збільшаться на 16%. За їхніми прогнозами, тарифи можуть зрости в 2023-2024 роках:

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  • у 2023 році українці платитимуть на 10% більше;
  • 2024 року комуналка зросте ще на 7,5%.

З 1 грудня 2021 року в Україні виріс прожитковий мінумум та мінімальна зарплата, однак у січні показник не зміниться, а зросте у липні.

На думку експертів, вартість опалення може зрости через обслуговування інфраструктури підприємств та витрати на пальне. Також вплине зростання мінімальної зарплати, адже виплати працівників прив'язані до неї.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні зміняться також тарифи на доставку газу – більшості українських сімей доведеться більше платити за доставку блакитного палива. Нові тарифи для облгазів уже підготувала Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг.

А також писали про нову реформу ЖКХ та що зміниться для українців.

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