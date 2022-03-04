Біржа знову божеволіє: скільки коштує газ на тлі війни РФ з Україною

Розповідаємо, що відбувається із газовими ф'ючерсами на біржі 4 березня

Що відбувається з цінами на газ - торги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціна газу на спотовому ринку знову перевищила 2 тис. дол. за тисячу кубометрів і складає 2059 дол.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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/ Фото: Інтерфакс-Україна

Кілька днів тому, 2 березня, ціна на біржі досягла рекордних значень та перевищила 2230 доларів.

Таке стрімке зростання цін на газ та інші енергоносії, зокрема нафту та вугілля, почалося відразу після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Бойкот російської нафти

Однак монополії РФ на ринку енергоносіїв приходить кінець, оскільки країни більше не хочуть співпрацювати з агресором.

Навіть Німеччина, яка до останнього підтримувала проект "Північний потік-2", заявила, що не підписуватиме нових газових контрактів з РФ і відмовиться від російського газу на користь американського. Для його прийому країна навіть коштує два спеціальні термінали.

4 березня спред (різниця цін) між російським сортом нафти Urals та еталонною маркою Brent наблизився до 25 дол. за барель хоча раніше вони коштували однаково.

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Це означає, що попит на російську нафту впав та її найбільші споживачі самостійно піддають РФ санкціям. Urals доводиться робити величезні знижки, щоб хоч якось утримати покупців.

"Сьогодні" також писали, які санкції проти "Газпрому" ввела Німеччина та розповідали, які ще обмеження запровадили для РФ.