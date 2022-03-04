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Биржа снова сходит с ума: сколько стоит газ на фоне войны РФ с Украиной

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 15:43
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Рассказываем, что происходит с газовыми фьючерсами на бирже 4 марта
Что происходит с ценами на газ - торги
Что происходит с ценами на газ - торги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цена газа на спотовом рынке снова превысила 2 тыс. долл. за тысячу кубометров и составляет 2059 долл.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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/ Фото: Интерфакс-Украина

Несколько дней назад, 2 марта, цена на бирже достигла рекордных значений и превысила 2230 долларов.

Такой стремительный рост цен на газ и другие энергоносители, в том числе нефть и уголь, начался сразу после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

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Бойкот российской нефти

Однако монополии РФ на рынке энергоносителей приходит конец, поскольку страны больше не хотят сотрудничать с агрессором.

Даже Германия, которая до последнего поддерживала проект "Северный поток-2" заявила, что не будет подписывать новых газовых контрактов с РФ и откажется от российского газа в пользу американского. Для его приема страна даже стоит два специальных терминала.

4 марта спред (разница цен) между российским сортом нефти Urals и эталонной маркой Brent приблизился к 25 долл. за баррель, хотя раньше они стоили одинаково.

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Это означает, что спрос на российскую нефть упал и ее крупнейшие потребители самостоятельно подвергают РФ санкциям. Urals приходится делать огромные скидки, чтобы хоть как то удержать покупателей.

"Сегодня" также писали, какие санкции против "Газпрома" ввела Германия и рассказывали, какие еще ограничения ввели для РФ.

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Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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