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Азербайджанська SOСAR AQS хоче інвестувати в українські надра

27 липня 2021 16:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Держгеонадр регулярно оголошують електронні торги, на які виставляють ділянки надр

SOСAR AQS розглядає можливість інвестувати в українські надра. Колаж: "Сьогодні"

SOСAR AQS розглядає можливість інвестувати в українські надра. Колаж: "Сьогодні"

В реалізації проектів в галузі надрокористування на території України зацікавилася азербайджанська сервісна компанія SOСAR AQS.

Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

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"Глава Держгеонадр розповів іноземним партнерам про існуючі пропозиції в частині розробки покладів вуглеводнів, літію, титану, нікелю, кобальту та ін.", – йдеться в повідомленні.

Підсумки зустрічі

Під час робочої зустрічі голови Державної служби геології та надр України Романа Опімаха з представниками азербайджанської сервісної компанії у співпраці з Україною в галузі користування надрами сторони домовилися продовжити діалог з метою початку і реалізації спільних проектів.

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