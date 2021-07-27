Азербайджанська SOСAR AQS хоче інвестувати в українські надра

Держгеонадр регулярно оголошують електронні торги, на які виставляють ділянки надр

SOСAR AQS розглядає можливість інвестувати в українські надра. Колаж: "Сьогодні"

В реалізації проектів в галузі надрокористування на території України зацікавилася азербайджанська сервісна компанія SOСAR AQS.



Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

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"Глава Держгеонадр розповів іноземним партнерам про існуючі пропозиції в частині розробки покладів вуглеводнів, літію, титану, нікелю, кобальту та ін.", – йдеться в повідомленні.

Підсумки зустрічі

Під час робочої зустрічі голови Державної служби геології та надр України Романа Опімаха з представниками азербайджанської сервісної компанії у співпраці з Україною в галузі користування надрами сторони домовилися продовжити діалог з метою початку і реалізації спільних проектів.

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