Інвестиції, розширення географії та фокус на головному – якою буде СКМ через 10 років

Компанія приділить багато уваги екології, щоб була можливість у майбутньому працювати над утилізацією відходів вже в якості окремого бізнесу

Попов спрогнозував роботу СКМ через 10 років / Фото: колаж "Сегодня"

Генеральний директор СКМ Олег Попов вважає, що навіть через 10 років група повинна бути перш за все стійкою і глобальною. Для цього СКМ буде інвестувати в український бізнес, але не виключає і вкладень в іноземні проекти.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Економічній правді".

"Ось ви говорите, що 90% виручки СКМ забезпечують два операційних холдинги ("Метінвест" і "ДТЕК". – ред.) . І ми хочемо ці холдинги зробити досить стійкими. Для цього ми будемо дуже сфальцьованими. І будемо багато інвестувати в наші українські бізнеси. І розширювати географію бізнесів в металургії і енергетиці", – йдеться в повідомленні.

За словами Попова, компанія хоче протягом десяти років перемогти проблеми в екології, щоб після цього могла працювати над утилізацією відходів вже в якості окремого бізнесу.

"Ми хочемо, щоб у нас працювали щасливі люди. Тому що, коли у тебе працюють люди за зарплату, їх важко мотивувати. Ми хочемо, щоб у нас працювали мотивовані люди. І ми будемо розвивати освітні проекти для цього. І допомагати розвиватися містам, в яких працюємо. щоб ми завжди йшли вперед, і щоб приносили користь. Як собі, так і суспільству", – заявив глава СКМ.

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Зараз СКМ аналізує потенціал напрямків, якими займається. Якщо аналітики зрозуміють, що якийсь бізнес безперспективний – від нього відмовляться.

"Наша група дуже ретельно розбирається в потенціалі. Якщо взяти телекомунікації, то там був колись потенціал, він і зараз є. Але, чи влаштовує цей потенціал наш апетит? Я не впевнений. Тому, може бути, потенційно телекомунікації будуть першими на вихід . Але ще остаточного рішення немає ", – сказав глава СКМ.

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За його словами, в компанії, після 20 років роботи на ринку, прийшли до висновку, що дуже важливо фокусуватися на головному.

"Ми, я пам'ятаю, зробили дуже багато покупок, боячись кудись не встигнути. На ці покупки ми витратили багато грошей, відволікаючись від існуючих активів. У цьому була наша помилка – в розфокусуванні. І зараз ми прийшли до того,

щоб фокусуватися на розвитку того, що у нас є і в чому ми реальні експерти", – вважає Попов.

У той же час він заявив, що якщо з'являться можливості для інвестицій за межами України – їх розглянуть. Оскільки компанія зацікавлена в тому, щоб імідж України в світі поліпшувався.

Також Попов розповів, що не виключена можливість виходу холдингів групи на IPO. Якщо це станеться, то власником частини акцій компанії, після виходу на відкриті біржі, зможе стати будь-який інвестор.

"Ми ще коли тільки створювали СКМ, сказали, що наші бізнеси повинні бути готові до IPO протягом півроку або року. Перша компанія, яка у нас готова до IPO, це "Метінвест". Якщо ми вирішимо, що IPO нам вигідно, і захочемо продати частину компанії, це буде якраз "Метінвест". "ДТЕК" також має здатність, але не весь, а лише DTEK Rеnеwавlеs, який займається зеленою генерацією", – пояснив Попов.

Раніше ми повідомляли, що найбільшій промисловій компанії України "Метінвест" виповнилося 15 років. Це – один з найбільших роботодавців України, де трудяться понад 80 тисяч офіційно влаштованих співробітників, а сума виплачених податків за час роботи компанії склала 165 млрд гривень.