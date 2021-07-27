Українська
$ 26,98
31,81
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Азербайджанская SOСAR AQS хочет инвестировать в украинские недра

27 июля 2021 16:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Госгеонедр регулярно объявляют электронные торги, на которые выставляют участки недр

SOСAR AQS рассматривает возможность инвестировать в украинские недра. Коллаж: "Сегодня"

SOСAR AQS рассматривает возможность инвестировать в украинские недра. Коллаж: "Сегодня"

В реализации проектов в области недропользования на территории Украины заинтересовалась азербайджанская сервисная компания SOСAR AQS.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Реклама

"Глава Госгеонедр рассказал иностранным партнерам о существующих предложениях в части разработки залежей углеводородов, лития, титана, никеля, кобальта и др.", – говорится в сообщении.

Итоги встречи

В ходе рабочей встречи председателя Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха с представителями азербайджанской сервисной компании в сотрудничестве с Украиной в области пользования недрами стороны договорились продолжить диалог с целью начала и реализации совместных проектов.

В тренде
Заправки не определились. Как изменятся цены на бензин и автогаз
Как считают эксперты, движения цен по бензину и ДТ до конца недели ожидать не стоит

Также читайте:

  • генеральный директор СКМ Олег Попов считает, что даже через 10 лет группа должна быть прежде всего устойчивой и глобальной. Для этого СКМ будет инвестировать в украинский бизнес, но не исключает и вложений в иностранные проекты.
  • крупнейшей промышленной компании Украины "Метинвест" исполнилось 15 лет. Это – один из крупнейших работодателей Украины, где трудятся более 80 тысяч официально устроенных сотрудников, а сумма выплаченных налогов за время работы компании составила 165 млрд гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фонда
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фондаЭкономика
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика
В Украине с сентября подорожают продукты: чем запастись и как сэкономить
В Украине с сентября подорожают продукты: чем запастись и как сэкономитьЭкономика
Как узнать страховой стаж для выхода на пенсию и что делать, если выплаты рассчитали неправильно
Как узнать страховой стаж для выхода на пенсию и что делать, если выплаты рассчитали неправильноЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять