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Заробити можуть усі: скільки платять людям без досвіду роботи

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 11:02
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Розповідаємо, на яких посадах і скільки грошей можуть заробити люди, що не мають досвіду роботи
Зарплати для людей без досвіду сягають 50 000 грн
Зарплати для людей без досвіду сягають 50 000 грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Не всі роботодавці готові брати людей без досвіду. Та все ж вакансій з такими можливостями вистачає, і всі вони мають різні умови та рівень заробітної плати.

"Сьогодні" розібралися, які є вакансії для людей без досвіду, і яку заробітну плату їм пропонують.

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Частина вакансій – для дистанційної роботи

Для дослідження ми обрали платформу Work.ua і встановили такі фільтри пошуку: для кандидатів без досвіду та найсвіжіші вакансії за добу.

Перша ж гаряча вакансія швачки від виробника шкіряного взуття у Луцьку. На неї відгукнутися можна без резюме. Пропонують 16 000 грн на місяць.

Ще один варіант роботи із заробітком 14 000 грн на місяць – працювати оператором введення даних. На цю посаду вимагається знання англійської, однак готові брати студентів, людей з інвалідністю та ветеранів АТО/ООС.

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Інша можливість заробити без досвіду – оператором колл-центру українського мобільного оператора. Працювати потрібно у Львові. Компанія готова взяти студента, і зарплата варіюватиметься від 8 600 грн до 13 000 грн.

Значно щедрішу плату пропонують для кандидатів на посаду перекладача англійської мови у шлюбне агентство. Компанія також готова брати студентів, робота дистанційна, а зарплата може сягнути 50 000 грн.

До 25 000 грн можна заробити без досвіду, працюючи водієм. Служба таксі також готова брати людину з інвалідністю, ветерана АТО/ООС, пенсіонера.

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А от близько 9 000 грн можна заробити у Вінниці продавцем-консультантом магазину-кафе.

Як заробити 1 000 грн за день

Раніше "Сьогодні" розповідали, які є способи швидкого заробітку, і як можна працювати, отримуючи по тисячі грн в день.

Перший варіант – копірайтинг. Він підходить для тих, хто уміє писати тексти. Заробити на цьому можна або продаючи готові статті на біржах копірайтингу, або ж пишучи тексти під замовлення. Ми переглянули декілька вакансій для копірайтерів. Наприклад, для початку людям пропонують близько 150 грн за текст на 1 000 знаків. Деякі компанії пропонують до 500 грн за сторінку тексту (257 слів). Сума залежить від кількості, якості або ж вашого рейтингу як автора на біржі.

Заробити можна і на фрилансі. Фрилансери – це наймані робітники, що працюють над нетривалими проєктами. В Україні найчастіше це напрямки ІТ, дизайну та онлайн-маркетингу.

Якщо ви фахівець в одній із цих сфер, то можна почати працювати знову ж на різних біржах та платформах з фрилансу. Люди починають заробляти по 300 грн на годину, з часом сума плати зростає до 5-6 тис. грн на годину.

Якщо ви не є фахівцем у жодній з вище описаних сфер, то заробити можна на опитуваннях. Деякі компанії проводять дослідження, їм потрібно дізнатися громадську думку чи певну статистику. Вони звертаються до спеціалізованих сайтів, і платять людям за те, що вони проходять на цих сайтах опитування. Заробити на одному опитуванні можна від 5 до 50 грн.

"Сьогодні" також писали, як війна вплинула на вакансії і зарплати в Києві, і як отримати грошову допомогу по безробіттю під час війни.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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