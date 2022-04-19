Заработать могут все: сколько платят людям без опыта работы

Рассказываем, на каких должностях и сколько денег могут заработать люди, не имеющие опыта работы

Зарплаты для людей без опыта достигают 50 000 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Не все работодатели готовы брать людей без опыта. И все же вакансий с такими возможностями хватает, и у них есть разные условия и уровень заработной платы.

"Сегодня" разобрались, какие есть вакансии для людей без опыта, и какую заработную плату им предлагают.

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Часть вакансий – для дистанционной работы

Для исследования мы выбрали платформу Work.ua и установили следующие фильтры поиска: для кандидатов без опыта и самые свежие вакансии за сутки.

Первая же горячая вакансия швеи от производителя кожаной обуви в Луцке. На нее откликнуться можно без резюме. Предлагают 16 000 грн на месяц.

Еще один вариант работы с заработком 14 000 грн в месяц – работать оператором ввода данных. На эту должность требуется знание английского, однако готовы брать студентов, людей с инвалидностью и ветеранов АТО/ООС.

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Другая возможность заработать без опыта – оператор колл-центра украинского мобильного оператора. Работать нужно во Львове. Компания готова взять студента, и зарплата будет варьироваться от 8 600 грн до 13 000 грн.

Значительно более щедрую плату предлагают для кандидатов на должность переводчика английского языка в брачное агентство. Компания также готова брать студентов, работа дистанционная, а зарплата может достичь 50 000 грн.

До 25 000 грн можно заработать без опыта, работая водителем. Служба такси готова брать человека с инвалидностью, ветерана АТО/ООС, пенсионера.

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А вот около 9 000 грн можно заработать в Киеве продавцом-консультантом магазина-кафе.

Как заработать 1 000 грн в день

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие есть способы быстрого заработка и как можно работать, получая по тысяче грн в день.

Первый вариант – копирайтинг. Он подходит тем, кто умеет писать тексты. Заработать на этом можно либо продавая готовые статьи на биржах копирайтинга, либо сочиняя тексты под заказ. Мы просмотрели несколько вакансий для копирайтеров. Например, для начала людям предлагают близко 150 грн за текст на 1000 знаков. Некоторые компании предлагают до 500 грн за страницу текста (257 слов). Сумма зависит от количества, качества или вашего рейтинга как автора на бирже.

Заработать можно и на фрилансе. Фрилансеры – это наемные рабочие, работающие над непродолжительными проектами. В Украине чаще всего это направления ИТ, дизайна и онлайн-маркетинга.

Если вы специалист в одной из этих сфер, то можно начать работать опять же на разных биржах и платформах по фрилансу. Люди начинают зарабатывать по 300 грн в час, с течением времени сумма платы растет до 5-6 тыс. грн в час.

Если вы не являетесь специалистом ни в одной из вышеописанных сфер, то заработать можно на опросах. Некоторые компании проводят исследования, им нужно узнать общественное мнение или статистику. Они обращаются к специализированным сайтам и платят людям за то, что они проходят на этих сайтах опросы. Заработать на одном опросе можно от 5 до 50 грн.

"Сегодня" также писали, как война повлияла на вакансии и зарплаты в Киеве, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.