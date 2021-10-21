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Кому "Нова пошта" та "Укрпошта" віддаватиуть посилки? Нові правила роботи у "червоній зоні"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
21 жовтня, 11:45
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Чи потрібно робити щеплення від коронавірусу, щоб забрати посилку – правила роботи пошти в карантин
Як тепер буде працювати "Нова пошта" та "Укрпошта"
Як тепер буде працювати "Нова пошта" та "Укрпошта" / Фото: Колаж: Сьогодні

З 21 жовтня в Україні вводяться додаткові карантинні обмеження, які передбачають привілеї для вакцинованих громадян.

Тепер у "червоних зонах" відвідати кафе чи ресторан зможуть лише вакциновані українці, а проїхати у потязі можна з негативним тестом або COVID-сертифікатом.

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"Сьогодні" дізналися, як працюватимуть поштові оператори в умовах жорсткого карантину, і готові розповісти вам.

"Нова пошта"

В компанії запевнили, що поштові служби перебувають у списку виключень і для відвідування відділення не потрібні ані ПЛР-тести, ані довідка про вакцинацію від коронавірусу.

"Якщо відбудуться зміни, ми обов'язково проінформуємо наших клієнтів", – відповіли в компанії.

Варто зауважити, що правила соціальної дистанції та носіння масок залишаються чинними.

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"Укрпошта"

Відділення "Укрпошти" також працюватимуть без змін, навіть у "червоній" та "помаранчевій" зонах карантину.

"Наразі жодних змін у роботі відділень та обслуговування відділень не вводилося. Відділення у червоній карантинній зоні також працюють у звичайному режимі для усіх клієнтів", – повідомили "Сьогодні" в компанії.

А от подорожувати без тесту чи COVID-сертифікату не вийде.

Відсьогодні для проїзду в потязі або автобусі, який здійснює міжобласні перевезення, можна лише за наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про вакцинацію.

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Для того, щоб полегшити процес, "Укрзалізниця" розгорнула на вокзалах пункти щеплень та експрес-тестування на коронавірус.

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