Стартував сезон приробітків. Скільки грошей пропонують і ким влаштуватися на літо

Сезонні заробітки пропонують не тільки в курортній сфері, але й на сільськогосподарських підприємствах

Українців кличуть на заробітки... в Україну. Влітку багато роботодавців почали пропонувати сезонну роботу на неповну зайнятість. Від збирання полуниці за 18 тис. гривень на місяць – до IT-сфери з зарплатою 46 тис. гривень. "Сьогодні" перевірили, чи дійсно стільки платять за тимчасову роботу у вільний час від основної.

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Вакансії для сезонних працівників справді пішли на злет. Велику роль в цьому відіграло зменшення захворюваності на коронавірус. У топі – вантажники, кухарі, офіціанти, баристи, прибиральники, водії та різнороби. Їх звуть у курортні регіони. Щоправда, 46 тис. гривень там не побачиш – переважно всі зарплати до 25 тис. А от умови дуже різні.

Наш кореспондент Сергій Антонов вирішив випробувати деякі пропозиції на особистому досвіді. Як і багато інших, у пошуках приробітку вирушив у Херсонську область.

Залізний Порт

Першим пунктом пошуків став Залізний Порт. Не в сезон тут проживає трохи більше 3 тис. людей, а ось влітку – до 200 тис. Здебільшого шукають помічників кухаря, офіціантів, помічників мангальника. Але місцеві чиновники запевняють – вакансій море. І не тільки тих, на які вже натрапили "Сьогодні" в оголошеннях. От лише зарплати не радують.

"Є сільськогосподарський напрямок. Це насамперед підсобні працівники, кваліфіковані фахівці з овочів, трактористи, механізатори, слюсарі з ремонту сільгосптехніки, меліоратори... Середня заробітна плата на сезонних роботах становить 7000 гривень на місяць", – розповіла заступниця директора Херсонського обласного центру зайнятості Наталія Португальська.

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Такі пропозиції годяться не кожному. Тому "Сьогодні" повернулися до курортного містечка і вирішили пошукати ще.

З цікавих оголошень – пошук відеооператора без досвіду роботи. Але до співбесіди не дійшли – вже когось найняли. Влаштуватися кухарем, що спеціалізується на м'ясних і рибних стравах, теж не вдалося. Тут потрібен досвід роботи і санітарна книжка. Кальянників теж шукають тільки з досвідом роботи. Не потрафили і на місце баристи – вакансія виявилася неактуальна.

Після телефонних невдач "Сьогодні" вирішили пошукати роботу просто на вулиці. Вакансію не знайшли, зате знайшли Данила з Миколаєва, який минулого року перекваліфікувався з театрального актора на бармена. Вийшло так, що сезонна робота стала для нього основною. Правда, на зарплату розраховувати особливо не доводиться – Данило каже, що бармени живуть завдяки чайовим.

Нам вдалося з'ясувати, що нині бармени в Залізному Порту отримують 15-25 тис. гривень, залежно від рівня закладу. Але знайти таку роботу непросто – сезон уже розпочався.

В одному місці запропонували заповнити анкету. Шукають помічника на пляж і адміністратора басейну. Для другої вакансії потрібні були додаткові документи, а ось для першої все підійшло. Правда, коло обов'язків виявилося широке: повне прибирання території і бунгало, упакування лежаків на ніч, прасування, чищення подушок. Крім того, потрібно стежити за фіранками і за потреби зливати воду з дахів.

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Графік роботи – із семи до семи. Зате пообіцяли кар'єрне зростання:

"У нас багато водних атракціонів буде. Катамарани, гідроцикл, катер... Можна бути оператором машини для очищення піску. Якщо людина розумна, можемо пересадити її туди", – обіцяє інструктор Євген.

З інших приємних бонусів – харчування, два вихідних на тиждень і безкоштовне проживання біля моря.

Ще один варіант знайшовся у дивній локації з перевернутими автомобілями. Виявляється, там скоро має з'явитися щось під назвою IronCity. Проєкт містить в собі кемпінг, концерти, спортивні змагання, вуличну їжу. Природно, для всього цього потрібні співробітники.

"Потрібні бармени, офіціанти... Тому якщо є люди, які зможуть приїхати і попрацювати, то вони нам дійсно потрібні", – розповідає арт-директор заходу Андрій Агоов.

Заробіток стандартний – від 15-25 тис. гривень.

Скадовськ

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Інший популярний курорт в Херсонській області – центр дитячого відпочинку. І в цьому полягає головна проблема для тих, хто шукає тимчасовий приробіток. Директор оздоровчого табору імені Гагаріна Тарас Муляр розповідає: тепер у нього відпочиває 63 дитини. Хоча табір розрахований на 220.

"Це нібито через карантин... Минулого року ми з трьох місяців працювали один неповний. Тепер, на жаль, деякі батьки бояться відправляти дітей. Хоча, як директор закладу, не згоден із цим. Навпаки, діти тут з медичним оглядом, колектив табору також повністю перевірений, територія закрита від сторонніх", – нарікає Муляр.

Тому тут нам нічого не світить. Якщо зазвичай місцевий персонал становить 80 людей, то нині працюють всього 30.

Альтернативний варіант

Щоб не чекати біля моря погоди, можна непогано заробити і маючи власний бізнес – торгівлю. Приміщень, які здають в оренду, вистачає всюди.

Стабільно високим буде попит на прохолодні напої, морозиво, сонцезахисні окуляри, одяг, взуття.

А чим ще можна зайняти себе влітку, щоб провести час з користю, ви можете дізнатися в календарі лайфхаків, які допоможуть зробити це літо насиченим і незабутнім.