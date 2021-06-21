Стартовал сезон подработок. Сколько денег предлагают и кем устроиться на лето

Сезонные заработки предлагают не только в курортной сфере, но и на сельскохозяйственных предприятиях

Украинцев зовут на заработки... в Украину. Летом многие работодатели начали предлагать сезонную работу на неполную занятость. От сбора клубники за 18 тыс. гривен в месяц – до IT-сферы с зарплатой 46 тыс. гривен. "Сегодня" проверили, действительно ли столько платят за временную работу в свободное время от основной.

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Вакансии для сезонных работников действительно пошли на взлет. Большую роль в этом сыграло уменьшение заболеваемости коронавирусом. В топе – грузчики, повара, официанты, баристы, уборщики, водители и разнорабочие. Их зовут в курортные регионы. Правда, 46 тыс. гривен там не увидишь – в основном все зарплаты до 25 тыс. А вот условия очень разные.

Наш корреспондент Сергей Антонов решил испробовать некоторые предложения на личном опыте. Как и многие другие, в поисках подработки отправился в Херсонскую область.

Железный Порт

Первым пунктом поисков стал Железный Порт. Не в сезон здесь проживает чуть больше 3 тыс. человек, а вот летом – до 200 тыс. В основном ищут помощников повара, официантов, помощников мангальщика. Но местные чиновники уверяют – вакансий море. И не только тех, которые уже попались "Сегодня" в объявлениях. Вот только зарплаты не радуют.

"Есть сельскохозяйственное направление. Это в первую очередь подсобные работники, квалифицированные специалисты по овощам, трактористы, механизаторы, слесари по ремонту сельхозтехники, мелиораторы... Средняя заработная плата на сезонных работах составляет 7000 гривен в месяц", – рассказала замдиректора Херсонского областного центра занятости Наталья Португальская.

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Такие предложения подойдут не всякому. Поэтому "Сегодня" вернулись в курортный городок и решили поискать еще.

Из интересных объявлений – поиск видеооператора без опыта работы. Вот только до собеседования не дошли – уже кого-то наняли. Устроиться поваром, который специализируется на мясных и рыбных блюдах, тоже не удалось. Здесь нужен опыт работы и санитарная книжка. Кальянщиков тоже ищут исключительно с опытом работы. Не срослось и с местом баристы – вакансия оказалась неактуальной.

После телефонных неудач "Сегодня" решили поискать работу прямо на улице. Вакансию не нашли, зато нашли Данилу из Николаева, который в прошлом году переквалифицировался из театрального актера в бармена. Вышло так, что сезонная работа стала для него основной. Правда, на зарплату рассчитывать особо не приходится – Данила говорит, что бармены живут за счет чаевых.

Нам удалось выяснить, что сейчас бармены в Железном Порту получают 15-25 тыс. гривен, в зависимости от уровня заведения. Но найти такую работу непросто – сезон уже начался.

В одном месте предложили заполнить анкету. Ищут помощника на пляж и администратора бассейна. Для второй вакансии потребовались дополнительные документы, а вот для первой все подошло. Правда, круг обязанностей оказался весьма обширным: полная уборка территории и бунгало, упаковка лежаков на ночь, глажка, чистка подушек. Кроме того, нужно следить за занавесками и при необходимости сливать воду с крыш.

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График работы – с семи до семи. Зато пообещали карьерный рост:

"У нас много водных аттракционов будет. Катамараны, гидроцикл, катер... Можно быть оператором машины для очистки песка. Если человек соображает, можем пересадить его туда", – обещает инструктор Евгений.

Из других приятных бонусов – питание, два выходных в неделю и бесплатное проживание у моря.

Еще один вариант обнаружился на странной локации с перевернутыми автомобилями. Оказывается, там скоро должно появиться нечто под названием IronCity. Проект включает в себя кемпинг, концерты, спортивные соревнования, уличную еду. Естественно, для всего этого нужны сотрудники.

"Требуются бармены, официанты... Поэтому если есть люди, которые смогут приехать и поработать, то они нам действительно нужны", – рассказывает арт-директор мероприятия Андрей Агоов.

Заработок стандартный – 15-25 тыс. гривен.

Скадовск

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Другой популярный курорт в Херсонской области – центр детского отдыха. И в этом заключается главная проблема для тех, кто ищет временную подработку. Директор оздоровительного лагеря имени Гагарина Тарас Муляров рассказывает: сейчас у него отдыхает 63 ребенка, хотя лагерь рассчитан на 220.

"Это и как бы из-за карантина... В прошлом году мы из трех месяцев работали один неполный. Сейчас, к сожалению, некоторые родители боятся отправлять детей. Хотя, как директор заведения, не согласен с этим. Наоборот, дети здесь с медицинским осмотром, коллектив лагеря также полностью проверен, территория закрыта от посторонних", – сетует Муляров.

Поэтому здесь нам ничего не светит. Если обычно местный персонал составляет 80 человек, то сейчас работают всего 30.

Альтернативный вариант

Чтобы не ждать у моря погоды, можно прилично заработать и имея собственный бизнес – торговлю. Помещений, которые сдаются в аренду, хватает везде.

Стабильно высоким будет спрос на прохладительные напитки, мороженое, солнцезащитные очки, одежду, обувь.

А чем еще можно занять себя летом, чтобы провести время с пользой, вы можете узнать в календаре лайфхаков, которые помогут сделать это лето насыщенным и незабываемым.