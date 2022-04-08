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Укрпошта зробила безкоштовну доставку – яких посилок стосується

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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8 квітня, 17:03
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Розповідаємо, які посилки можна замовити з безкоштовною доставкою під час війни в Україні
Українцям стали доступні безкоштовні міжнародні посилки
Українцям стали доступні безкоштовні міжнародні посилки / Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Укрпошта з початку воєнного стану в Україні розпочала переговори з національними поштами світу, щоб вони надали пільгові умови для доставки в Україну на період війни.

Наразі 14 національних поштових операторів різних країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Безкоштовна доставка з-за кордону

Тепер українцям доступна безкоштовна доставка з-за кордону. Послуга доступна тоді, коли посилка в Україну відправляється із зазначенням одержувача, адреси, індексу та контактного номеру телефону.

Ці відправлення Укрпошта як національний поштовий оператор безкоштовно доставить до своїх відділень в Україні, де отримувачі зможуть їх забрати.

Надсилати можна такі товари:

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  • одяг;
  • господарчі товари;
  • продукти у заводській упаковці до 10 кг;
  • невелику кількість безрецептурних ліків.

Водночас заборонено надсилати алкоголь та товари військового призначення.

Умови деяких поштових операторів

У пресслужбі компанії зазначають, що інші пошти світу мають такі умови:

  • Österreichische Post AG (Пошта Австрії) безкоштовно надсилає відправлення до 30 кг в Україну зі своїх поштових відділень, а також поштових відділень партнерів;
  • Omniva (Пошта Естонії) також безкоштовно доставляє в Україну посилки вагою до 30 кг з усіх поштових відділень;
  • з поштових відділень Poczta Polska (Пошта Польщі), що приймають відправлення EMS, можна безкоштовно відправити своїм рідним в Україну гуманітарну допомогу, обравши продукт EMS вагою до 20 кг;
  • An Post (Пошта Ірландії) безкоштовно зголосилася пересилати до України листи, дрібні пакети та посилки до 20 кг, оформити відправлення можна у будь-якому з поштових відділень An Post. Також Пошта Ірландії у своїх відділеннях надає безкоштовно низку послуг для українців, які емігрували у зв’язку з війною, а саме: безкоштовне поповнення SIM-картки на три місяці, одержання безпечної віртуальної адреси (для тих, хто не має поштової адреси), одержання/надсилання грошових переказів Western Union без комісії тощо;
  • пошта Чехії (Česká Pošta) пропонує безкоштовне відправлення стандартної посилки до 30 кг в Україну. Надіслати посилку можна у будь-якому відділенні Пошти Чехії;
  • Slovenská pošta (Пошта Словаччини) безкоштовно надсилає в Україну посилки вагою до 5 кг. Відправлення приймаються у всіх відділеннях Пошти Словаччини;
  • Pošta Slovenije (Пошта Словенії) безкоштовно доставляє до України посилки з гуманітарною допомогою;
  • Georgian Post (Пошта Грузії) з перших днів війни запустили опцію безкоштовної доставки до України;
  • також безкоштовно відправити посилки до України можна з Cyprus Post (Пошта Кіпру), Magyar Posta (Пошта Угорщини), Guernsey Post, UK (Пошта Гернсі), Пошти Вірменії, Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару).

Перелік країн, з яких можна оформити безкоштовну доставку в Україну, є на сайті.

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"Нова пошта" з 9 квітня закриває всі відділення в одній з областей

Ми вже писали, що усі відділення "Нової пошти" у Донецькій області тимчасово закриваються.

Отримати посилки та вантажі, які вже перебувають у цих відділеннях, можна у п'ятницю 8 квітня. Однак у компанії рекомендують зробити це якомога раніше, адже відділення працюють за скороченим графіком.

Також ці посилки і вантажі можна переадресувати на будь-яке працююче відділення чи поштомат у інші області. Це можна зробити через мобільний застосунок "Нової пошти" або через трекінг на сайті.

"Сьогодні" також писали, як легко знайти відкрите відділення "Нової пошти" і як тепер працюватиме Rozetka.

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