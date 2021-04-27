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Tesla вийшла на рекордний прибуток – Маск став ще багатшим

27 квітня, 10:49

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Компанія не змогла б показати вражаючий фінансовий результат без продажу квот на викиди іншим автовиробникам

Компанія-виробник електромобілів Tesla, акції якої нещодавно злетіли до історичного максимуму, за підсумками січня-березня 2021 року побачила на рекордний прибуток. Чистий прибуток склав 438 млн доларів, або 0,39 долара в розрахунку на акцію, повідомляється на сайті компанії. Для порівняння: в першому кварталі минулого року Tesla отримала всього 16 млн доларів чистого прибутку.

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На цьому тлі статки засновника компанії Ілона Маска виросли на 2 млрд – до 189 млрд доларів. Він посідає друге місце в рейтингу мільярдерів від Bloomberg.

Прибуток Tesla пояснюється тим, що компанія продала квоти на викиди іншим автовиробникам на рекордну суму – 518 млн доларів. Без продажу квот Tesla завершила б квартал зі збитком. Також в першому кварталі компанія заробила 101 млн доларів на продажу біткоїнів.

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Tesla в січні-березні відвантажила покупцям 184,8 тис. автомобілів. Вартість авто Tesla при цьому збільшилася на 13%. Компанія також збільшила квартальну виручку – відразу на 74%, до 10,39 млрд доларів. Але цей показник все одно виявився трохи нижчим, ніж очікували на ринку.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року капіталізація Tesla вперше перевищила 500 млрд доларів. Акції компанії увійшли до біржового індексу S&P 500. Уже в грудні капіталізація Tesla перевалила за 600 млрд доларів.

Крім того, компанія розкрила інвестиції в біткоїни на 1,5 млрд доларів.

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прибуток звітність виручка Tesla Ілон Маск

Джерела: Сьогодні , Інтерфакс

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