Акції Tesla б'ють рекорди, а Маск розбагатів до 171 млрд доларів

Tesla Model Y

Корпорація Tesla має збільшити свою ринкову вартість приблизно на 50 млрд доларів, оскільки в понеділок, 5 квітня, акції виробника електромобілів різко виросли після того, як компанія оголосила про рекордні поставки на тлі високого попиту в Китаї, що допомогло їй компенсувати вплив глобального дефіциту автомобілів.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції підскочили майже на 8% у ході передпродажних торгів і повинні будуть досягти максимуму за місяць.

У п'ятницю, 2 квітня, компанія заявила, що надихнута сильним прийомом молодшого кросовера Model Y в Китаї і швидко виходить на повну виробничу потужність. А ще 1 квітня компанія коштувала майже 662 млрд доларів.

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Аналітики мали надію, що, попри глобальну нестачу мікросхем, яка вдарила по всьому автомобільному сектору, проблеми з ланцюжком поставок і зростаючу конкуренцію, Tesla все ж вдалося виробити приблизно таку ж кількість автомобілів в I кварталі 2021, як і в IV кварталі 2020.

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Як свідчать дані Bloomberg Billionaires Index, Маск розбагатів до 171 млрд доларів.

Нагадаємо, 7 грудня 2020 акції Tesla підстрибнули на 7,1% – до 641 долара. а капіталізація компанії зросла на 100 млрд доларів тільки за дев'ять торгових днів.

А 24 листопада капіталізація Tesla вперше перевищила 500 млрд доларів.

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Відео: Tesla

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