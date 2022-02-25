"Сільпо" наперед виплатив клієнтам грошові бонуси: що буде з цінами в супермаркеті

Розповідаємо, як зміняться ціни, та чому супермаркети просять про допомогу

"Сільпо" виплатив грошові бонуси своїм клієнтам / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Мережа супермаркетів "Сільпо" сьогодні, 25 лютого, остаточно виплатила своїм клієнтам гроші на бонусні картки, за які ті можуть придбати продукти. Бонуси зарахували всім учасникам "Власного Рахунку".

Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

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У компанії також зазначили, що питання з постачанням продуктів вирішили, проте все залежатиме від ситуації на дорогах України. Також вони нагадали, що в супермаркетах приймають картки і видають готівку, щоправда, ліміт одного зняття поки що залишається 500 грн.

Що буде з цінами?

Як повідомила мережа, ціни залишаються на рівні початку тижня, поки їх намагаються не підвищувати.

Акцій до невизначеного періоду не буде.

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Не вистачає робочих рук

У "Сільпо" кажуть, що робочих рук в супермаркетах їм критично не вистачає. Тож у пошуках волонтерів, які прийдуть на допомогу мережі. Для цього потрібно взяти із собою лише паспорт або ID до вашого "Сільпо".

"На жаль, нам не вистачає рук в супермаркетах. Тому ми звертаємося до гостей: якщо хтось може вийти волонтером на допомогу – будь ласка, зробіть це. Вам потрібно прийти з паспортом або ID до вашого "Сільпо" і запитати керуючих", - зазначили в компанії.

McDonald's в Україні припиняє свою роботу

Ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.

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"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас", – написали в Instagram.

Раніше ми розповідали, що деякі супермаркети змінили графік роботи або взагалі не відкрилися 24 лютого.

Ми також інформували, що 24 лютого люди масово кинулися знімати готівку з банкоматів, закуповуватися продуктами, заправляти автомобілі. Як наслідок – перебої в роботі вищезгаданих обʼєктів.