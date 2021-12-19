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Час шукати знижки? Як заощадити на проживанні в готелі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
19 грудня, 12:30
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Ціни на проживання змінюються в залежності від завантаження готелю, але є секрети, які допоможуть зберегти гроші
У 2021 році ситуація в корпоративному сегменті почала покращуватися
У 2021 році ситуація в корпоративному сегменті почала покращуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час пандемії COVID-19 готельно-ресторанний бізнес переживає занепад. Але деякі види готелів, такі як заміські комплекси, навпаки – підняли свої показники завантаження та прибутку.

Про це "Сьогодні" розповів керівник відділу розміщення та бронювання "Конгрес-готель "Пуща" Артур Шаройко

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Як карантин вплинув на готельно-ресторанний бізнес?

"Конкретно по моєму готелю – карантин вдарив дуже болісно, оскільки що наш основний напрямок – корпоративний, масові заходи з великою кількістю людей, банкети, конференції", – каже Шаройко.

Адже згідно з карантинними правилами є обмеження на розміщення певної кількості людей на певну площу. Наприклад, у залі, розрахованому на 300 осіб, у "червоній зоні" карантину дозволяється приймати максимум 30-40 осіб.

Також, частина постійних клієнтів готелю почали проводити зустрічі та конференції в онлайн-форматі, а це негативно вплинуло на прибутки.

"Щодо змін у роботі – були переглянуті стандарти прибирання номерів, згідно з карантинними вимогами. Персонал дотримується вимог МОЗ до готелів по роботі з гостями, всі вакцинувалися. У ресторані була введена безконтактна шведська лінія. У готелі більше стала надаватися перевага безготівковій оплаті послуг, безконтактному поселенню", – розповів керівник відділу розміщення та бронювання готелю.

Що буде у 2022 році?

Шаройко заявив, що вже у 2021 році ситуація в корпоративному сегменті почала покращуватися, а у 2022 році, очікувано, зросте кількість гостей.

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"У деякі місяці, коли карантин був максимально ослаблений, було відчуття, що все повернулося як було до "ковіду". Що стосується індивідуальних мандрівників – так у році, що минає, у нас взагалі були рекордні показники продажів у даному сегменті", – говорить він.

Представник готелю пояснює такі показники тим, що у сучасних реаліях українці стали більше звертати увагу на внутрішній туризм, ніж закордонний.

"Очікуємо у 2022 році якщо не повернення докарантинного рівня, то хоча б повернення 80% загального завантаження готелю зразка 2019 року", – вважає керівник відділу розміщення та бронювання.

Що з цінами та як заощадити?

Шаройко пояснив, що ціни на проживання змінюються в залежності від завантаження готелю, доступності тих чи інших номерів та дати бронювання

"Наприклад, можна забронювати номер за місяць-два до заїзду дешевше, ніж за тиждень, якщо, звичайно, у нас не заброньовані номери під якийсь захід. На вихідні дні ми найчастіше знижуємо ціни для залучення індивідуальних гостей, які зазвичай працюють у п'ятиденку, а на вихідні вибираються на відпочинок", – каже він.

Також радить моніторити знижки та спецпропозиції, які пропонують готелі. Здебільшого про них повідомляють на офіційних сторінках та в соцмережах.

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"Звичайно, краще стежити за спеціальними пропозиціями через соціальні сторінки та сайт готелю. Майже кожного місяця на честь якогось свята чи події багато готелів готують спеціальні, досить вигідні пропозиції", – пояснив Шаройко.

Що кажуть експерти?

Аналітики Global Business Travel Forecast склали щорічний прогноз подорожей вважають, що вже у 2022 році суттєво подорожчають поїздки за кордон, відповідно подорожчає і проживання у готелях.

Експерти пов'язують зростання тарифів із зростаючим попитом, обмеженням пропускної спроможності, вимогами мандрівників до екологічності, а також високими витратами на робочу силу та енергію.

Водночас, поступово кордони вже відчиняють. Заповнюваність готелів регулярно зростатиме, а це вплине вже на ціни. Очікується, що у 2022 році проживання подорожчає на 13%, а у 2023 – ще на 10%.

Більше того, за оцінками експертів, попит на зустрічі та заходи зросте на 53% у першій половині 2022 року порівняно з 2021 роком.

Раніше ми повідомляли, що в Україні можна заселятися в готелі за допомогою мобільного додатка "Дія". Разом із "Дією" процес check-in у готель займає лише одну хвилину.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що у майбутньому на місці Лук'янівського слідчого ізолятора може виникнути готель.

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