Пора искать скидки? Как сэкономить на проживании в отеле

Цены на проживание меняются в засимости от загрузки отеля, но есть секреты, которые помогут сохранить деньги

В 2021 году ситуация в корпоративном сегменте начала улучшаться / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время пандемии COVID-19 отельно-ресторанный бизнес переживает упадок. Но, некоторые виды отелей, такие как загородные комплексы, наоборот – подняли свои показатели загрузки и прибыли.

Об этом "Сегодня" рассказал руководитель отдела размещения и бронирования "Конгресс-отель "Пуща" Артур Шаройко

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Как карантин повлиял на отельно-ресторанный бизнес?

"Конкретно по моему отелю – карантин ударил весьма болезненно, так как наше основное направление – корпоративное, массовые мероприятия с большим количеством людей, банкеты, конференции", – говорит Шаройко.

Ведь согласно карантинным правилам имеются ограничения на размещение определённого количества человек на определённую площадь. Например, в зале, рассчитанным на 300 человек, в красной зоне карантина разрешается принимать максимум 30-40 чел.

Также, часть постоянных клиентов отеля начали проводить встречи и конференции в онлайн-формате, а это отрицательно повлияло на доходы.

"Касаемо изменений в работе – были пересмотрены стандарты уборки номеров, согласно карантинным требованиям. Персонал соблюдает требования МОЗ к отелям по работе с гостями, все вакцинировались. В ресторане была введена бесконтактная шведская линия. В гостиннице больше стало отдаваться предпочтение безналичной оплате услуг, имеется возможность бесконтактного поселения", - рассказал руководитель отдела размещения и бронирования отеля.

Что будет в 2022 году?

Шаройко заявил, что уже в 2021 году ситуация в корпоративном сегменте начала улучшаться, а 2022 году, ожидаемо, возрастет количество гостей.

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"В некоторые месяцы, когда карантин был максимально ослаблен, было ощущение что все вернулось как было до "ковида". Что касается индивидуальных путешественников – так в уходящем году у нас вообще были рекордные показатели продаж в данном сегменте", – говорит он.

Представитель отеля объясняет такие показатели тем, что в современных реалиях украинцы стали больше обращать внимание на внутренний туризм, чем заграничный.

"Ожидаем в 2022 году если не возврат доковидного уровня, то хотя бы возврат 80% общей загрузки отеля образца 2019 года", – считает руководитель отдела размещения и бронирования.

Что с ценами и как сэкономить?

Шаройко объяснил, что цены на проживание меняются в засимости от загрузки отеля, доступности тех или иных номеров и даты бронирования

"Например, можно забронировать номер за месяц-два до заезда дешевле, чем за неделю, если, конечно, у нас не забронированы номера под какое-то мероприятие. На выходные дни чаще всего мы понижаем цены для привлечения индивидуальных гостей, которые обычно работают в пятидневку а на выходные выбираются на отдых", – говорит он.

Также советует, мониторить скидки и спецпредложения, которые предлагают отели. В основном о них сообщают на официальных страницах и в соцсетях.

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"Конечно, лучше следить за специальными предложениями через социальные странички и сайт отеля. Почти каждый месяц в честь какого-то праздника или события, многие отели готовят специальные, достаточно выгодные предложения", – объяснил Шаройко.

Что говорят эксперты?

Аналитики Global Business Travel Forecast составили ежегодный прогноз путешествий считают, что уже в 2022 году существенно подорожают поездки за границу, соответственно подорожает и проживание в отелях.

Эксперты связывают рост тарифов с растущим спросом, ограничением пропускной способности, требованиями путешественников к экологичности, а также высокими затратами на рабочую силу и энергию.

В то же время, постепенно границы уже открывают. Заполняемость гостиниц будет регулярно расти, а это повлияет уже на цены. Ожидается, что в 2022 году проживание подорожает на 13%, а в 2023 – еще на 10%.

Больше того, по оценкам экспертов, спрос на встречи и мероприятия вырастет на 53% в первой половине 2022 года по сравнению с 2021 годом.

Ранее мы сообщали, что в Украине можно заселяться в отели с помощью мобильного приложения "Дія". Вместе с "Дією" процесс check-in в отель занимает всего одну минуту.

Напомним, что недавно стало известно, что в будущем на месте Лукьяновского следственного изолятора может появиться гостиница.