Очікувати на дефіцит? АТБ назвав міста, куди постачатиме продукти насамперед

Такі міста називають опорними

АТБ назвав міста, куди продукти постачають насамперед / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через напружену ситуацію, локальні бойові зіткнення та постійні повітряні загрози в деяких містах Ураїни існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів. Як наслідок — мережа супермаркетів АТБ доставлятиме соціальні товари насамперед у свої опорні магазини.

Про це інформує пресслужба АТБ.

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В першу чергу максимально повний асортимент продуктів харчування та товарів першої необхідності буде сформовано у місті Київ та обл, Черкаській обл, Харкові, Миколаєві та Сумах.

Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Київ можно знайти тут.

Адресу найближчого до вас опорного магазина у Київській та Черкській областях можна знайти тут.

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Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Харків можно знайти тут.

Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Суми можно знайти тут.

Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Миколаїв:

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пр-т. Центральний, 154;

вул. Космонавтів, 142/1;

пр-т. Богоявленський, 342/5;

вул. Генерала Карпенка, 2 д;

пр-т. Центральний, 26 с;

вул. Космонавтів, 76/1;

Одеське Шосе, 88;

пр-т. Центральний, 92;

пр-т. Героїв України, 91/2

Решта магазинів у цих містах буде працювати до моменту розпродажі залишків товару.

Обмеження на продаж продуктів

Торгова мережа АТБ ввела обмеження на продаж соціальної групи товарів одному покупцю. Стосується це таких продуктів:

хліб;

батони;

крупи;

цукор;

сіль;

макаронні вироби;

олія.

Вищезгадані продукти відпускатимуться в кількості не більше 2 одиниць в одні руки. Таке рішення компанія ухвалила для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом.

Раніше ми писали, як магазини "обкрадають" українців під час війни.

Також ми розповідали, що ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.