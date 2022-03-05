Очікувати на дефіцит? АТБ назвав міста, куди постачатиме продукти насамперед

Через напружену ситуацію, локальні бойові зіткнення та постійні повітряні загрози в деяких містах Ураїни існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів. Як наслідок — мережа супермаркетів АТБ доставлятиме соціальні товари насамперед у свої опорні магазини.
Про це інформує пресслужба АТБ.
В першу чергу максимально повний асортимент продуктів харчування та товарів першої необхідності буде сформовано у місті Київ та обл, Черкаській обл, Харкові, Миколаєві та Сумах.
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Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Київ можно знайти тут.
Адресу найближчого до вас опорного магазина у Київській та Черкській областях можна знайти тут.
Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Харків можно знайти тут.
Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Суми можно знайти тут.
Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Миколаїв:
- пр-т. Центральний, 154;
- вул. Космонавтів, 142/1;
- пр-т. Богоявленський, 342/5;
- вул. Генерала Карпенка, 2 д;
- пр-т. Центральний, 26 с;
- вул. Космонавтів, 76/1;
- Одеське Шосе, 88;
- пр-т. Центральний, 92;
- пр-т. Героїв України, 91/2
Решта магазинів у цих містах буде працювати до моменту розпродажі залишків товару.
Обмеження на продаж продуктів
Торгова мережа АТБ ввела обмеження на продаж соціальної групи товарів одному покупцю. Стосується це таких продуктів:
- хліб;
- батони;
- крупи;
- цукор;
- сіль;
- макаронні вироби;
- олія.
Вищезгадані продукти відпускатимуться в кількості не більше 2 одиниць в одні руки. Таке рішення компанія ухвалила для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом.
Раніше ми писали, як магазини "обкрадають" українців під час війни.
Також ми розповідали, що ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.