Як працюють "Нова пошта" та "Укрпошта" 9 і 10 травня: графік

/ Фото: уніан

Головні поштові служби України визначили графіки роботи під час других довгих вихідних травневі свята. Сьогодні, 8 травня, і "Укрпошта" і "Нова пошта" працюють в стандартному режимі, але в 9-10 числа є зміни в графіках.

Як працює "Укрпошта" 9 і 10 травня

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9 і 10 травня надавати послуги будуть чергові відділення:

9 травня надавати послуги готове 51 відділення "Укрпошти" – в основному за скороченим графіком роботи, до обіду;

10 травня в роботу включиться 162 відділення.

Дізнатися точний час роботи найближчого відділення можна на сайті національного поштового оператора.

Як працює "Нова пошта" 9 і 10 травня

У "Нової пошти" графік, по суті, зрушився на один день:

в неділю, 9 травня, відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть за звичайним графіком.

в понеділок, 10 травня, відділення та адресна доставка працювати за графіком суботи (індивідуальний для кожного відділення).

Індивідуальні графіки також розміщені на сайті компанії.

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Також дізнавайтеся, як на 9 травня працює ПриватБанк та інші банки.

Нагадаємо, в "Укрпошті" недавно попереджали, що від її імені почали діяти шахраї. Деякі клієнти отримують листи з вимогою оплатити 2,15% митної вартості товару на міжнародне відправлення. Про те, чому не можна розкривати незрозумілі посилки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":