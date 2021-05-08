Как работают "Новая почта" и "Укрпочта" 9 и 10 мая: график

Национальный почтовый оператор ушел в дежурный режим, а частники немного сместили расписание работы отделений

/ Фото: УНИАН

Главные почтовые службы Украины определили графики работы во время вторых длинных выходных майские праздники. Сегодня, 8 мая, и "Укрпочта" и "Новая почта" работают в стандартном режиме, но в 9-10 числа есть изменения в графиках.

Как работает "Укрпочта" 9 и 10 мая

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9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения:

9 мая предоставлять услуги готово 51 отделение "Укрпочты" – в основном по сокращенному графику работы, до обеда;

10 мая в работу включится 162 отделения.

Узнать точное время работы ближайшего отделения можно на сайте национального почтового оператора.

Как работает "Новая почта" 9 и 10 мая

У "Новой почты" график, по сути, сдвинулся на один день:

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в воскресенье, 9 мая, отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по обычному графику.

в понедельник, 10 мая, отделения и адресная доставка работать по графику субботы (индивидуальный для каждого отделения).

Индивидуальные графики также размещены на сайте компании.

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Также узнавайте, как на 9 мая работает ПриватБанк и другие банки.

Напомним, в "Укрпочте" недавно предупреждали, что от ее имени начали действовать мошенники. Некоторые клиенты получают письма с требованием оплатить 2,15% таможенной стоимости товара на международное отправление. О том, почему нельзя вскрывать непонятные посылки, узнавайте из сюжета "Сегодня":