Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" у святкові вихідні – графік

В Україні з 25 грудня розпочинається низка новорічних свят. Цього дня, по всій Європі і не лише, святкують Різдво.
"Сьогодні" дізналися, як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" 25 грудня.
"Нова Пошта" цього дня буде працювати за звичайним графіком суботи. Але в деяких відділеннях графік роботи може трохи відрізнятись. У компанії радять перевірити час роботи на офіційному сайті поштового оператора.
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У неділю, 26 грудня, всі відділення працюватимуть за звичайним графіком вихідного дня, переважно це на кілька годин менше.
А ось у "Укрпошти" більшість відділень не працюватиме. Отримати поштові послуги можна лише у чергових відділеннях. Їхній список доступний на офіційному сайті.
Щодо 26 грудня схожа ситуація, також працюватимуть лише чергові відділення.
Зазначимо, що у понеділок, 27 грудня, усі відділення "Укрпошти" та "Нової пошти" працюватимуть у звичайному режимі.
Раніше ми розповідали, як на свята працюватимуть відділення ПриватБанку та Ощадбанку.
Нагадаємо, що з 7 грудня Київ перейшов у жовту зону карантину. Ми розповідали як у столиці працюватиме транспорт та ТРЦ.