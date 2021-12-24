Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" в праздничные выходные – график

В Украине с 25 декабря начинается череда новогодних праздников. В этот день, по всей Европе и не только, празднуют Рождество.
"Сегодня" узнали, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" 25 декабря.
"Новая почта" в этот день будет работать по обычному графику субботы. Но, в некоторых отделениях график работы может немного отличаться. В компании советуют проверить часы работы на официальном сайте почтового оператора.
Далее по теме
В воскресенье, 26 декабря, все отделения будут работать по обычному графику выходного дня, в основном это на несколько часов меньше.
А вот у "Укрпочты" большинство отделений не будет работать. Получить почтовые услуги можно только в дежурных отделениях. Их список доступен на официальном сайте.
Касательно 26 декабря похожая ситуация, также работать будут лишь дежурные отделения.
Отметим, что в понедельник, 27 декабря, все отделения "Укрпочты" и "Новой почты" будут работать в обычном режиме.
Ранее мы рассказывали, как на праздники будут работать отделения ПриватБанка и Ощадбанка.
Напомним, что с 7 декабря Киев перешел в желтую зону карантина. Мы рассказывали как в столице будет работать транспорт и ТРЦ.