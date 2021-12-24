Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" в праздничные выходные – график

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 15:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С 27 декабря все отделения "Укрпочты" и "Новой почты" будут работать в обычном режиме
График работы на Рождество
График работы на Рождество / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 25 декабря начинается череда новогодних праздников. В этот день, по всей Европе и не только, празднуют Рождество.

"Сегодня" узнали, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" 25 декабря.

Реклама

"Новая почта" в этот день будет работать по обычному графику субботы. Но, в некоторых отделениях график работы может немного отличаться. В компании советуют проверить часы работы на официальном сайте почтового оператора.

В воскресенье, 26 декабря, все отделения будут работать по обычному графику выходного дня, в основном это на несколько часов меньше.

/ Фото: скриншот

Реклама

А вот у "Укрпочты" большинство отделений не будет работать. Получить почтовые услуги можно только в дежурных отделениях. Их список доступен на официальном сайте.

Касательно 26 декабря похожая ситуация, также работать будут лишь дежурные отделения.

/ Фото: скриншот

Реклама

Отметим, что в понедельник, 27 декабря, все отделения "Укрпочты" и "Новой почты" будут работать в обычном режиме.

Ранее мы рассказывали, как на праздники будут работать отделения ПриватБанка и Ощадбанка.

Напомним, что с 7 декабря Киев перешел в желтую зону карантина. Мы рассказывали как в столице будет работать транспорт и ТРЦ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Что по 💸 в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто будет считать деньги
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять