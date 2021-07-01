Для перемоги над корупцією потрібен нормальний інтерфейс спілкування бізнесу та влади – Олег Попов

Бізнес робить все можливе, щоб розробити зручний і прозорий інструмент для спільного з владою прийняття рішень

Олег Попов / Фото: Ураїнська правда, Сьогодні

Генеральний директор СКМ Олег Попов заявив, що в Україні має бути створений цифровий інтерфейс спілкування між бізнесом і владою, як це працює в багатьох країнах світу.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Економічній правді".

"Я вас запевняю, що бізнес не тільки готовий, він робить все від нього залежне, що інтерфейс такий з'явився. Чому? Тому що відкриті відносини – головний спосіб прибрати корупцію, яка стала головним внутрішнім ворогом в Україні. Без перемоги над нею тут хорошого майбутнього не трапиться. В тому числі для законного бізнесу ", – сказав Попов.

За його словами, на даному етапі, якщо бізнес звуть він йде на зустріч владі. Принаймні СКМ готовий співпрацювати з владою.

"Якщо ти хочеш побороти корупцію – мінімізуй вплив чиновника. Якщо мова про державну компанії – зроби це підприємство приватним. І тоді не буде взагалі розмов про це. А діалог зроби прозорим. Щоб всі аргументи були на столі, було видно", – запевняє Попов.

Він вважає, що в Україні потрібно зменшити спілкування чиновника з бізнесменом, щоб між ними був цифровий інтерфейс. Це велика, важка робота і прикладом для її проведення може стати успішний запуск системи "Прозорро".

"Якщо подивитися на зарубіжні країни, то у них там є майданчики для обговорення. Якщо Байден хоче підняти ставку прибуткового податку з 21% до 28%, то там на цей рахунок йде обговорення між владою і бізнесом. І в Україні обов'язково потрібна площадка, публічна і професійна. Де бізнес і влада обговорюють рішення до їх прийняття. Без неї будь-які рішення можуть здаватися (або кимось спеціально показуватися) підозрілими. Або навіть корупційними ", – підсумував глава СКМ.

Нагадаємо, Попов вважає, що декарбонізація важлива для виживання людства і це зовсім не заради моди. Група готова активно працювати в цьому напрямку, але поки що технологія виробництва металу не дозволяє відмовитися від використання вугілля, що коксується.

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