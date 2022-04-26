"Гарячі" професії: куди зараз можуть взяти на роботу

Розповідаємо про актуальні вакансії та зарплати на ринку праці

Добірка актуальних вакансій в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців втратили місце праці через війну та не знають, з чого почати пошук нової. Зазвичай у таких випадках рекомендують розсилати резюме, але якщо воно не готове, можна знайти компанію, де процес найму почнеться одразу зі співбесіди.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, на яку роботу готові найняти людей без резюме та скільки платитимуть за її виконання.

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Автослюсар і автомеханік

Люди, які знаються на ремонті авто, зараз у тренді, тож тут більш важливі саме технічні навички. В обов’язки входить діагностика й ремонт ходових, заміна технічних рідин і догляд за робочим місцем та інструментами. Рівень зарплат коливається в межах 10-25 тис. грн/міс.

Продавець

Актуальна посада – це касир у роздрібних мережах, який обслуговує покупців, допомагає приймати й розкладати товари. На цю роботу можуть взяти студентів. Ставка, зазвичай, 8-12 тис. грн/міс, плюс бонуси.

Водій

У тренді також водії-експедитори, адже доставка товарів – один із пріоритетів під час війни. При наймі на цю посаду важливий досвід роботи, дійсне водійське посвідчення та знання місцевості. На заході України та в Києві ставка 10-15 тис. грн/міс.

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Оператор контакт-центру

Мобільна та інформаційна підтримка зараз важлива, тож компанії з різних сфер наймають операторів. Робота передбачає консультації клієнтів, внесення даних у базу, з переваг – гнучкий графік та можливість працювати віддалено. У середньому, платять 8-13 тис. грн, але можна отримати більше, відповідно до кількості відпрацьованих годин.

Комірник

Люди, які працюють з товарами на складах, – це також невід’ємна частина ланцюжків постачання. Зараз попит на цю посаду зріс. Робота передбачає контроль за отриманням товару, інвентаризацію, ведення документації. Середня зарплата коливається від 12 до 20 тис. грн/міс.

Різнороб

Від офісів та магазинів до фермерських господарств – усі потребують робочих рук. Залежно від місця праці та обов’язків, можуть взяти на цю посаду людину без досвіду або студента. Зарплата стартує від 6 тис. грн і може сягати 17-20 тис. грн/міс.

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Майстер зі сфери краси

Роботодавці активно шукають майстрів манікюру, педикюру та лазерної епіляції – салони краси на заході України працюють. Для такої роботи потрібна спеціалізована освіта та мінімальний досвід роботи, але зарплати стартують від 10 тис. грн. Разом із бонусами від продажу товарів, є шанс заробити до 20 тис. грн/міс.

Раніше "Сьогодні" писали про актуальні вакансії у Львівській області та на яких посадах можна заробити до 170 тис. грн/міс.