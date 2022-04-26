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"Горячие" профессии: куда сейчас могут взять на работу

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 апреля, 19:31
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Рассказываем об актуальных вакансиях и зарплатах на рынке труда
Подборка актуальных вакансий в Украине
Подборка актуальных вакансий в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы потеряли место работы из-за войны и не знают, с чего начать поиск новой. Обычно в таких случаях рекомендуют рассылать резюме, но если оно не готово, можно найти компанию, где процесс найма начнется сразу с собеседования.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, на какую работу готовы нанять людей без резюме и сколько будут платить за ее выполнение.

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Автослесарь и автомеханик

Люди, которые разбираются в ремонте авто, сейчас в тренде, поэтому здесь более важны именно технические навыки. В обязанности входит диагностика и ремонт ходовых, замена технических жидкостей и уход за рабочим местом и инструментами. Уровень зарплат колеблется в пределах 10–25 тыс. грн/мес.

Продавец

Актуальная должность – это кассир в розничных сетях, обслуживающий покупателей, помогающий принимать и разлагать товары. На эту работу могут принять студентов. Ставка обычно 8-12 тыс. грн/мес, плюс бонусы.

Водитель

В тренде также водители-экспедиторы, ведь доставка товаров – один из приоритетов во время войны. При найме на эту должность важен опыт работы, действующее водительское удостоверение и знание местности. На западе Украины и в Киеве ставка 10-15 тыс. грн/мес.

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Оператор контакт-центра

Мобильная и информационная поддержка сейчас важна, поэтому компании из разных сфер нанимают операторов. Работа предусматривает консультации клиентов, внесение данных в базу. Преимущества – гибкий график и возможность работать удаленно. В среднем платят 8-13 тыс. грн, но можно получить больше, согласно количеству отработанных часов.

Кладовщик

Люди, работающие с товарами на складах – это также неотъемлемая часть цепочек снабжения. Сейчас спрос на этот пост вырос. Работа подразумевает контроль за получением товара, инвентаризацию, ведение документации. Средняя зарплата колеблется от 12 до 20 тыс. грн/мес.

Разнорабочий

От офисов и магазинов до фермерских хозяйств – все нуждаются в рабочих руках. В зависимости от места работы и обязанностей могут взять на эту должность человека без опыта или студента. Зарплата стартует от 6 тыс. грн и может достигать 17-20 тыс. грн/мес.

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Мастер в сфере красоты

Работодатели активно ищут мастеров маникюра, педикюра и лазерной эпиляции – салоны красоты на западе Украины работают. Для такой работы требуется специализированное образование и минимальный опыт, но зарплаты стартуют от 10 тыс. грн. Вместе с бонусами от продажи товаров есть шанс заработать до 20 тыс. грн/мес.

Ранее "Сегодня" писали об актуальных вакансиях во Львовской области и на каких должностях можно заработать до 170 тыс. грн/мес.

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