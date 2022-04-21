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Работа для мужчин и женщин – какие вакансии есть во Львовской области и сколько платят

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 19:09
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Рассказываем об актуальных вакансиях от службы занятости во Львове и Львовской области
Кратко о рынке труда на Львовщине в апреле
Кратко о рынке труда на Львовщине в апреле / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во Львов и область переехало немало людей с восточной Украины, перевозят также и предприятия.

Вынужденные переселенцы столкнулись с вопросом не только поиска жилья, но и поиска работы во Львовской области. По состоянию на 21 апреля в службе занятости более 2400 вакансий, поэтому редакция "Сегодня" предлагает узнать, в каких сферах нужны кадры и сколько платят за работу.

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Оператор-термист на автоматических линиях

Профессия предполагает выполнение различных работ при термической обработке сварных соединений. В Пустомытовском районе ищут оператора-термиста для производства пластмассовых изделий – комплектующих к карнизам. Предлагают месячную зарплату в размере 22 тыс. грн.

Столяр

Во Львове ищут людей, которые умеют ремонтировать оконные рамы, двери, лестницы, перила, умеют работать с деревообрабатывающими станками и шлифовать паркет. Есть много вакансий на этот пост, платят от 7 до 15 тыс. грн.

Комплектовщик

Нужны во Львовской области люди, готовые складывать корпус мебели, монтировать и работать с ручным инструментом. Вакансий достаточно, платят от 7 до 15 тыс. грн. Ищут также комплектовщиков для подъема грузов от 30 кг – зарплата 9 тыс. грн.

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Вязальник

В Червонограде есть спрос на вязальщиков и помощников мастера. Работа предусматривает вязание чулочно-носочных изделий, контроль за процессом, а также ремонт швейного оборудования. За разные типы работ платят от 6,5 тыс. до 14 тыс. грн.

Слесарь

Очень большой спрос во Львове на квалифицированных слесарей-сантехников – на эту вакансию больше всего предложений. В обязанности входит периодический обход корпусов, контроль эксплуатации горячего и холодного водоснабжения, канализации и отопления. Зарплата – от 6,5 до 14 тыс. грн. Слесарь аварийно-сварочных работ может рассчитывать на заработную плату от 13,6 до 17,8 тыс. грн.

Пошив одежды

Нужны также люди, умеющие работать с тканями – закройщики, раскройщики, портные. Есть вакансии на пошив рабочей одежды и военных нужд. В зависимости от объемов и типа работы будут платить 6,5-11 тыс. грн в месяц.

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Повар

Несмотря на общую ситуацию на рынке труда, в Трускавце очень нужны повара для гостиничных столовых и пиццамастера. Согласно типу работы можно рассчитывать на зарплату от 6,5 до 14 тыс. грн.

Бармен

В разных городках Львовской области ищут барменов. В некоторых заведениях эту работу предлагают объединить с работой официанта. Нужно знать, как миксовать коктейли и работать с кассовым аппаратом. Платят от 6,5 тыс. грн.

Официант

Обслуживающий персонал также очень нужен во Львовской области. Большинство заведений требует, чтобы работники знали английский язык. Зарплата 6,5–7 тыс. грн.

Младшая медсестра/медбрат

Во Львове нуждаются в медсестрах и санитарках для ухода за пациентами и разнесения пищи. Рыночная зарплата – 6,5 тыс. грн.

Маникюрщик

Достаточно распространенная вакансия сейчас во Львовской области – мастер маникюра. В разных заведениях есть разные требования, где кроме наращивания ногтей и маникюра требуют умения делать педикюр, художественное оформление, а также красить брови. Зарплата – 6,5-15 тыс. грн.

Парикмахер

Нужны также парикмахеры, которые разбираются в современных трендах, умеют работать с разными типами волос, стричь, укладывать, красить и мелировать. Платят от 6,5 до 15 тыс. грн.

Охранник

Есть потребность и в людях, готовых защищать имущество и различные объекты на территориях предприятий. В обязанности входит знание работы сигнализации, средств защиты, наблюдательных приборов и т.д. Рыночная зарплата колеблется от 7 до 11 тысяч гривен.

Для того чтобы устроиться на работу, нужно прийти в ближайшее отделение центра занятости. С собой иметь паспорт, идентификационный код, документы об образовании, трудовую книжку и военный билет – таким образом можно оформить статус безработного и получать пособие. Больше информации об актуальных вакансиях – по ссылке.

Работа в условиях войны

Раньше мы рассказывали о главных препятствиях, которые мешают украинцам найти работу во время военного положения в Украине. Проживание в зоне боевых действий или защита государства от агрессора далеко не основные в перечне, сформированном на основе опроса.

Сейчас больше вакансий в крупных городах, преимущественно на западе страны, однако можно найти работу и в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье. Среди самых популярных вакансий – самые высокооплачиваемые:

  • программисты;
  • менеджеры по продажам;
  • консультанты;
  • дизайнеры.

Размер зарплат в Украине очень сильно отличается в зависимости от типа работ. На некоторых должностях платят минимальные 6500 грн, а на некоторых можно заработать до 170 тыс. грн. в месяц.

В то же время в Польше также активно нанимают украинских граждан на разные должности – есть работа для женщин, но нуждаются в основном в мужчинах. Узнайте также, что ждет украинцев на рынке труда после войны.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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