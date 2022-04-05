Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

"Велика міграція": українські підприємства шукають безпечний прихисток

Олександр Морщавка Олександр Морщавка Журналіст
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 квітня, 20:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На захід України перевозять бізнес із областей, де ведуться бойові дії
Бізнес масово переїжджає на захід країни
Бізнес масово переїжджає на захід країни / Фото: Минэкономразвития, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

В Україні триває масштабний переїзд бізнесу – у західних областях знайшли прихисток 150 підприємств зі східних регіонів.

Як передає "Сьогодні", із цих компаній 57 уже працюють на відновлення української економіки.

Реклама

Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що переміщення підприємств допоможе зберегти виробництво, робочі місця, задовольнити попит армії та цивільного населення на товари й послуги, які критично необхідні для перемоги над ворогом.

Хто може переїхати?

Відповідно до рішення Кабміну, перебратися на захід країни може будь-який бізнес. Це не лише великі виробництва з областей, які найбільше потерпають від обстрілів окупантів, але й підприємства, де працює кілька десятків людей.

"Перенесення підприємств із зони активних бойових дій – нині один з найважливіших напрямів роботи уряду та обласних військових адміністрацій. Його втілення дає змогу підприємствам відновити роботу, підтримати економіку України та дати людям роботу. Фонд – активний учасник цієї програми. Ми взяли участь у розробці плану дій та юридичного механізму використання держмайна для переїзду підприємств. Також надаємо перелік площ із реєстру об’єктів державної власності, які можуть бути використані для релокації", – розповіла "Сьогодні" виконувач обов’язків голови Фонду Державного майна України Ольга Батова.

Укрзалізниця допомагає безкоштовно перевозити обладнання. У разі потреби залучають субпідрядників, а обласні адміністрації шукають вільні площі під виробництва та допомагають відновити роботу компаній.

Реклама

Де надають підтримку?

Наприклад, Закарпаття готове прийняти евакуйовані підприємства майже на 600 локаціях. Заступник голови ОВА Василь Іванчо зауважив, що попит на перенесення виробництва в Закарпатську область є, його підтримують представники місцевого бізнесу – надають власні потужності й приміщення. Створили й базу з місцями для розміщення компаній.

На Рівненщині готові виділити понад 10 земельних ділянок поблизу АЕС – там пропонують оселитися енергомістким виробництвам. Розглядають можливість віддати території під металообробку та виробництво будівельних матеріалів. Активно прибувають в область представники агропереробки, логістики та IT-cектору. Щоб стати на ноги, бізнеси можуть отримати кредит за державною програмою під 0%.

Як розпочати процес?

Заявку на переїзд може подати будь-яке підприємство з зони бойових дій. У запиті слід вказати:

Реклама
  • ЄДРПОУ підприємства;
  • адресу виробництва;
  • визначити потреби у виробничих приміщеннях;
  • зазначити кількість працівників та обладнання;
  • спосіб транспортування;
  • орієнтовний термін монтажу обладнання на новому місці.

Звернення відсортують за пріоритетністю. Передовсім на допомогу можуть розраховувати стратегічні підприємства та виробники товарів першої необхідності. Далі фахівці Мінекономіки зв’язуються з претендентами та уточнюють деталі.

Потім заявку передають відповідальним фахівцям до однієї з обласних адміністрацій, що приймають, і до логістів. За підвезення обладнання відповідає "Укрзалізниця" і "Укрпошта", які допомагають пройти блокпости та оформити накладні.

За інформацією Мінекономіки, працівники обласних адміністрацій допомагатимуть компаніям з облаштуванням, Державна служба зайнятості забезпечить новими робітниками, а Державна служба з питань праці консультуватиме у сфері гарантій безпеки життя і здоров’я працівників.

Підприємства нині можуть переїхати до дев’яти областей:

  • Закарпатської;
  • Львівської;
  • Івано-Франківської;
  • Тернопільської;
  • Хмельницької;
  • Чернівецької;
  • Вінницької;
  • Волинської і Рівненської (на південні території).

Із такими перспективами українська економіка вже почала оживати та наближати країну до спільної перемоги над ворогом.

Раніше ми розповідали, що українські підприємства, які постраждали від дій окупантів, працюватимуть на користь України. Компанії переконані в перемозі та готуються відновлювати роботу після війни. Нещодавно "Метінвест" почав виводити з консервації основні підрозділи "Запоріжкоксу".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
До чого готуватись працівникам

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Green energy
Зелена трансформація України
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти