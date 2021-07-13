"АВК" тепер банкрут? Суд почав ліквідацію компанії з холдингу

"АВК" визнали банкрутом

Кондитерська компанія "АВК" визнана банкрутом через непогашені борги перед кредиторами. Почалася процедура ліквідації. "АВК" – це холдинг, у складі якого знаходиться ряд підприємств з співзвучними назвами, в тому числі ЗАТ "АВК", яке стало банкрутом. Решта підприємств холдингу "АВК" продовжують працювати в штатному режимі.

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Таке рішення прийняв Господарський суд Донецької області. Суд визнав заборгованість "АВК" перед кредиторами, серед яких російський Сбербанк, а також Промінвестбанк, Райффайзен банк Аваль та фінансова компанія "Холастіс".

"Визнати приватне акціонерне товариство "АВК", м.Маріуполь, Донецька область, банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців", – йдеться в документі.

"ЗАТ АВК визнали банкрутом насамперед через агресію Росії проти України, водночас основні активи ЗАТ АВК знаходяться на непідконтрольною України території" , – повідомили в прес-службі компанії.

Бенефіціари холдингу наразі проводять переговори з банками щодо врегулювання заборгованості та процедури санації підприємства.

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Кондитерська корпорація "АВК" працює з 1991 року. До її складу входили 4 кондитерські фабрики, розташовані в Донецьку, Дніпрі, Луганську та Мукачевому. У липні 2014 року компанія припинила роботу Луганської фабрики, а в січні 2015 року – Донецької фабрики через бойові дій в регіоні.

Провадження у справі про банкрутство "АВК" було відкрито в 2016 році.

У 2018 році Промінвестбанк відсудив у "АВК" кондитерську фабрику в Дніпрі. зараз фабрика заарештована і виставлена на продаж. Також в 2018 році госпсуд Закарпатської області прийняв рішення про вилучення у АВК кондитерської фабрики в Мукачево за борги перед Ощадбанком.