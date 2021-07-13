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"АВК" теперь банкрот? Суд начал ликвидацию компании из холдинга

13 июля 2021 14:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Основные активы компании находятся на неподконтрольной Украине территории, объяснили в корпорации

"АВК" признали банкротом

"АВК" признали банкротом

Кондитерская компания "АВК" признана банкротом из-за непогашенных долгов перед кредиторами. Началась процедура ликвидации. "АВК" – это холдинг, в составе которого находится ряд предприятий с созвучными названиями, в том числе ЗАО "АВК", которое стало банкротом. Остальные предприятия холдинга "АВК" продолжают работать в штатном режиме.

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Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области. Суд признал задолженность "АВК" перед кредиторами, среди которых российский Сбербанк, а также Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль и финансовая компания "Холастис".

"Признать частное акционерное общество "АВК", г. Мариуполь, Донецкая область, банкротом и открыть ликвидационную процедуру в деле сроком на 12 месяцев", – говорится в документе.

"ЗАО АВК признали банкротом прежде всего из-за агрессии России против Украины, в то же время основные активы ЗАО АВК находятся на неподконтрольной Украины территории", – сообщили в пресс-службе компании.

Бенефициары холдинга сейчас проводят переговоры с банками по урегулированию задолженности и процедуре санации предприятия.

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Кондитерская корпорация "АВК" работает с 1991 года. В ее состав входили 4 кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепре, Луганске и Мукачево. В июле 2014 года компания прекратила работу Луганской фабрики, а в январе 2015 года – Донецкой фабрики из-за боевых действий в регионе.

Производство по делу о банкротстве "АВК" было открыто в 2016 году.

В 2018 году Проминвестбанк отсудил у "АВК" кондитерскую фабрику в Днепре. Сейчас фабрика арестована и выставлена на продажу. Также в 2018 году хозсуд Закарпатской области принял решение об изъятии у АВК кондитерской фабрики в Мукачево за долги перед Ощадбанком.

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