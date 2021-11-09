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Ринок палива: які ціни на бензин чекають на українців

Олександр Панченко Олександр Панченко Оглядач Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
9 листопада, 10:02
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Експерти розповіли, чи є підстави для підвищення на бензин в Україні
Найімовірніше ціни на бензин підвищуватись не будуть
Найімовірніше ціни на бензин підвищуватись не будуть / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на бензин в Україні до кінця тижня залишатимуться стабільними, можливе навіть їх зниження.

Про це "Сьогодні" розповів директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапегін.

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За його словами, в Україні закінчується сезон значного споживання пального, осінній пік уже пройдено. Тому ринкові чинники обіцяють здешевлення.

Він вважає, що Кабмін змушує українського споживача платити за тими ціновими індикаторами, які формуються, по-перше, у Європі, по-друге, спекулятивно. Тому зростання цін на бензин до середини листопада він не очікує, а ДП має подешевшати.

Водночас аналітик "Консалтингової групи "А-95" Ігор Єгозаров вважає, що до кінця цього тижня ціни залишаться стабільними, крім невеликих коригувань в окремих мережах.

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А ось експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн обіцяє подальше зростання цін на автогаз.

"Незважаючи на високу конкуренцію на ринку, рубіж у 19 гривень пройдено... Але так як в опті ціни підросли, тобто потенціал ще 50 коп./л. Чи буде він реалізований до середини листопада – поки що прогнозувати складно", – каже Артем Куюн.

Він очікує, що спочатку підтягнуться до преміум-мереж ціни в мережах середнього та економ-сегменту. Очікувань зниження цін майже немає, а ймовірність підвищення – висока.

Якщо прогнози експерта виправдаються, водіям доведеться вже днями платити за літр автогазу по 20 гривень.

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В Україні запровадили граничні ціни на бензин

У травні цього року на час карантину уряд вирішив запровадити регулювання цін на непреміальні бензин та ДП. Таке рішення було ухвалено, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін.

Вартість преміум-палива та автогазу не регулюється. До речі, в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині та дизелі.

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