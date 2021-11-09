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Рынок топлива: какие цены на бензин ждут украинцев

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
9 ноября, 10:02
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Эксперты рассказали "Сегодня", есть ли основания для повышения на бензин в Украине
Вероятнее всего цены на бензин повышаться не будут
Вероятнее всего цены на бензин повышаться не будут / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на бензин в Украине до конца недели будут оставаться стабильными, возможно даже их снижение.

Об этом "Сегодня" рассказал директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин.

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По его словам, в Украине заканчивается сезон значительного потребления топлива, осенний пик уже пройден. Поэтому рыночные факторы обещают удешевление.

Он считает, чтоКабмин заставляет украинского потребителя платить по тем ценовым индикаторам, которые формируются, во-первых, в Европе, во-вторых, спекулятивно. Поэтому роста цен на бензин до середины ноября он не ожидает, а ДТ должен подешеветь.

В свою очередь аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров считает, что до конца этой недели цены останутся стабильными, за исключением небольших корректировок в отдельных сетях.

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А вот эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн обещает дальнейший рост цен на автогаз.

"Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, рубеж в 19 гривен пройден... Но так как в опте цены подросли, то есть потенциал еще 50 коп./л. Будет ли он реализован до середины ноября – пока прогнозировать сложно", – говорит Артем Куюн.

Он ожидает, что сперва подтянутся к премиум-сетям цены в сетях среднего и эконом-сегмента. Ожиданий для снижения цен почти нет, а вероятность повышения – высокая.

Если прогнозы эксперта оправдаются, водителям придется уже на днях платить за литр автогаза по 20 гривен.

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В Украине ввели предельные цены на бензин

В мае этого года на время карантина правительство решило ввести регулирование цен на непремиальные бензин и ДТ. Такое решение было принято, чтобы не допустить необоснованного роста цен.

Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется. К слову, в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.

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17,66
31,50
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32,88
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34,18
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35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
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19,48
36,09
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29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
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